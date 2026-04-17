La valle più inquinata d’Italia è alle porte di Roma e la bonifica è ferma allo 0,2%

La campagna “Ecogiustizia subito” di Legambiente ha fatto tappa nel Lazio, in provincia di Frosinone, dove da vent’anni esiste uno dei siti più inquinati d’Italia, riconosciuto come tale, ma la bonifica è stata attuata per un miserrimo 0,2% a fronte di una contaminazione che ha intaccato suoli e falde acquifere. La superfice interessata supera i settemila ettari (7.235), coinvolge 19 Comuni e prova l’effetto perverso di una industrializzazione selvaggia dentro una provincia rurale e fragile. Il Sin Valle del sacco si chiama così perché segue il corso del fiume che un giorno di 21 anni fa era così avvelenato che morirono le mucche. Sì, proprio come nei film. Sono quattro i filoni giudiziari aperti in questi anni. Ce ne è abbastanza per chiedere Ecogiustizia e infatti alla giornata di mobilitazione hanno aderito tantissimi cittadini oltre ad ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera. Flash mob davanti all’ex stabilimento Winchester ad Anagni, poi assemblea pubblica a Colleferro con la firma del Patto di comunità. Sono stati esposti cartelli per denunciare i ritardi sulle bonifiche e sventolate bandiere della pace e pale eoliche di cartone davanti all’ex impianto su cui è in fase di valutazione un progetto di riconversione

per la produzione di nitro gelatina per polveri di lancio.

L’inquinamento della valle del Sacco è qualcosa che viene da molto lontano ma il punto è che si sta facendo pochissimo o nulla per superare la gravissima forma di inquinamento accertata.

Nel rapporto Ecogiustizia si ricorda la genesi di questa storia. “Nel 1912 viene inaugurata, a Colleferro, la Bombrini Parodi Delfino (BPD), industria bellica. Nel secondo dopoguerra con la Cassa del Mezzogiorno l’area subisce un’incontrollata industrializzazione nei settori chimico, farmaceutico e bellico. Le prime denunce sullo smaltimento illecito di rifiuti risalgono agli anni ’90, ma è nel 2005 che la situazione diventa evidente: l’avvelenamento di 25 mucche e la presenza di beta-esaclorocicloesano (β-HCH) nel latte portano alla dichiarazione dello stato di emergenza e all’istituzione del SIN. Le attività agricole vengono sospese e le analisi rivelano una contaminazione diffusa che dall’acqua arriva all’intera catena alimentare, con gravi rischi per la salute umana. Nel 2009 ad Anagni una nube di carbon black ricopre la città e vengono rilevati elevati livelli di diossina. I cittadini si mobilitano e, solo nel 2020, riescono a bloccare il progetto di un inceneritore di car fluff. Ad affliggere la Valle anche lo smaltimento illecito di rifiuti da parte delle ecomafie, come con le irregolarità nell’inceneritore di Colleferro”.