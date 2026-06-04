Quattro braccianti bruciati e il “fantasma” della ’ndrangheta

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Quattro corpi carbonizzati in un minivan, davanti a un distributore di carburante sulla Statale 106, tra Amendolara e Roseto Capo Spulico. Le vittime sarebbero braccianti agricoli pachistani. Uomini arrivati in Calabria per lavorare nei campi, dentro un sistema che troppo spesso somiglia a una zona grigia tra sfruttamento, ricatto, invisibilità e semi-servitù. Le indagini accerteranno responsabilità, movente e dinamica. Nessuno può sostituirsi agli investigatori, ma le modalità della strage sono simili ad altri delitti della ’ndrangheta. Proprio per questo colpisce la rapidità con cui, nelle prime ricostruzioni, si tende a escludere il crimine organizzato, orientando lo sguardo verso un possibile “regolamento di conti tra migranti”. Su quali basi? Con quali elementi già consolidati? Perché l’ipotesi mafiosa dovrebbe essere accantonata prima ancora che il contesto sia scandagliato fino in fondo? In Calabria la ’ndrangheta non è un fantasma evocato per retorica. È una potenza criminale concreta, feroce, radicata, capace di controllare territori, economie, vite umane. Non sempre ha bisogno di comparire come esecutrice materiale perché il suo dominio produca effetti. Dove il lavoro agricolo dei migranti è esposto al caporalato, dove il ricatto del permesso, del salario, dell’alloggio e del trasporto diventa una catena quotidiana, lì coercizione e violenza hanno sede. Hanno sede nei rapporti di forza, nelle economie illegali o semi-legali, nella gerarchia sociale in cui alcune esistenze valgono meno di altre. Per questo le indagini devono essere coraggiose. Devono guardare anche dove è più scomodo guardare.

Verso i padroni reali e occulti della manodopera, i trasporti dei braccianti, gli intermediari, gli alloggi, i debiti, le minacce, i rapporti tra sfruttamento agricolo e controllo criminale del territorio. Se sarà provato che il delitto nasce da contrasti interni a gruppi di migranti, lo si accerterà. Ma farne da subito la cornice privilegiata rischia di trasformare le vittime in un mondo separato, quasi impermeabile alla realtà calabrese che le circondava. Intanto il potere economico delle mafie non arretra. Le relazioni investigative continuano a descrivere organizzazioni sempre più adattabili, capaci di infiltrarsi nell’economia legale, di riciclare capitali, di stringere relazioni con professionisti e imprese colluse. La ’ndrangheta resta una delle strutture criminali più potenti, non solo per la brutalità militare, ma per la sua capacità di fare impresa, corrompere, intimidire, governare comparti di società. Di fronte a tale quadro, le misure di contrasto appaiono spesso insufficienti. Operazioni mediatiche e imponenti, arresti e sequestri sono indispensabili, ma non bastano se il territorio resta abbandonato, se il lavoro agricolo continua a fondarsi su manodopera vulnerabile, se i migranti vivono in condizioni indegne, se chi denuncia resta solo. Quei quattro braccianti morti bruciati non possono essere archiviati come un episodio marginale né come una faida tra poveri prima ancora che la verità sia emersa. La domanda pubblica deve essere un’altra: chi governa davvero quei territori? Chi trae profitto dalla vulnerabilità dei lavoratori stranieri? Chi vede, sa, tollera o protegge? La Calabria e tutto il nostro paese non hanno bisogno di rassicurazioni premature. Hanno bisogno di verità, giustizia e indagini capaci di non fermarsi alla superficie.

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