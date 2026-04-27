Leali delle Notizie in campo per la Giornata mondiale della Libertà di Stampa. Ronchi dei Legionari capitale del diritto ad essere informati

Leali delle Notizie in campo per la Giornata mondiale della Libertà di Stampa

Prosegue l’impegno dell’associazione a favore del diritto a informare e a essere informati, con un pensiero particolare all’Iran e alle vittime della repressione del regime

L’scende, nuovamente, in campo in occasione dellaper ricordare a tutti l’importanza del diritto a informare e a essere informati, una questione cruciale per la democrazia e la partecipazione. L’appuntamento è percon un’intensa giornata che si aprirà, al mattino, con la passeggiata della libertà di stampa per le scuole e proseguirà con due significativi momenti nel pomeriggio.

L’edizione 2026 è dedicata, in particolare, all’Iran e alle vittime della repressione del regime. Un ricordo andrà a Raha Behloulipour, 23 anni, studentessa di lingua e letteratura italiana all’Università di Teheran, uccisa il 9 gennaio 2026 durante le manifestazioni di protesta antigovernative, da una pallottola sparata dalle forze speciali della polizia. A lei, per condannare le gravissime violazioni dei diritti umani in Iran, sarà dedicato un pannello della passeggiata come simbolo della libertà negata nel Paese.

Il programma partirà alle 10 con gli studenti dell’Isis Sandro Pertini di Monfalcone che saranno protagonisti della mattinata; il ritrovo è in piazzetta Francesco Giuseppe I dove sarà inaugurato l’omaggio a Raha Behloulipour alla presenza di Giuseppe Giulietti (portavoce nazionale Articolo 21), Ahmad Rafat (giornalista e scrittore iraniano), Furio Baldassi (presidente regionale Ordine dei Giornalisti) e l’assessore comunale alla cultura Monica Carta. Da lì si proseguirà lungo la passeggiata che, nel centro di Ronchi dei Legionari, commemora i troppi giornalisti la cui voce è stata spenta unicamente per aver svolto il proprio lavoro.

Nel pomeriggio, alle 17, ci si sposterà nei pressi della Biblioteca Sandro Pertini (androna Palmada 1, accanto al Municipio) per l’inaugurazione di due nuovi pannelli della passeggiata dedicati a Carlo Tresca (sindacalista, giornalista, editore, anarchico, antifascista e drammaturgo italiano naturalizzato statunitense, editore di giornali e leader del movimento operaio negli USA, assassinato a New York l’11 gennaio 1943) e Camillo Berneri (filosofo, scrittore e anarchico italiano, ucciso nel maggio 1937 a Barcellona durante la battaglia intestina al fronte antifascista spagnolo nell’ambito della guerra civile), che saranno ricordati da Luca Meneghesso, storico e vicepresidente dell’associazione Patatrac.

Infine, alle 18.30, nella piazzetta della Biblioteca (in caso di maltempo nella sala del Consorzio di Bonifica in via Duca D’Aosta 3/5), sarà presentato il libro La libertà delle panchine. Piccoli spazi per guardare il mondo e sognare (Ediciclo) di Paolo Ciampi (giornalista e scrittore); con l’autore dialogheranno la giornalista e fotografa Katia Bonaventura e Paolo Iannaccone, presidente del Centro di accoglienza Ernesto Balducci.

L’incontro è particolarmente significativo per Leali delle Notizie che, fin dal 2019, grazie all’impegno dell’ex vicepresidente Cristina Visintini, scomparsa nel 2021, ha dato vita a una serie di panchine dedicate alla libertà di stampa partendo proprio da Ronchi (in omaggio a Daphne Caruana Galizia), e proseguendo a Torre Annunziata (in ricordo di Giancarlo Siani), a Roma, nel Ghetto ebraico, e a San Daniele del Friuli, a testimoniare il valore dell’Articolo 21 della Costituzione. A Ronchi, inoltre, sono presenti altre panchine in ricordo di Antonio Megalizzi, giornalista trentino vittima dell’attentato terroristico ai mercatini di Natale a Strasburgo l’11 dicembre 2018, in memoria di Mario Paciolla, giornalista ucciso in Colombia nel 2020, e in omaggio proprio a Cristina Visintini.

La manifestazione gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Ronchi dei Legionari, dell’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, della Federazione nazionale della Stampa Italiana, di Articolo 21, del Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano e del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia.