Giornalismo sotto attacco in Italia

Leali delle Notizie in campo per la Giornata mondiale della Libertà di Stampa. Ronchi dei Legionari capitale del diritto ad essere informati

Articoli
Luca Perrino
0 0
Leali delle Notizie in campo per la Giornata mondiale della Libertà di Stampa
Prosegue l’impegno dell’associazione a favore del diritto a informare e a essere informati, con un pensiero particolare all’Iran e alle vittime della repressione del regime
L’associazione culturale Leali delle Notizie scende, nuovamente, in campo in occasione della Giornata mondiale della Libertà di Stampa per ricordare a tutti l’importanza del diritto a informare e a essere informati, una questione cruciale per la democrazia e la partecipazione. L’appuntamento è per giovedì 30 aprile a Ronchi dei Legionari con un’intensa giornata che si aprirà, al mattino, con la passeggiata della libertà di stampa per le scuole e proseguirà con due significativi momenti nel pomeriggio.

L’edizione 2026 è dedicata, in particolare, all’Iran e alle vittime della repressione del regime. Un ricordo andrà a Raha Behloulipour, 23 anni, studentessa di lingua e letteratura italiana all’Università di Teheran, uccisa il 9 gennaio 2026 durante le manifestazioni di protesta antigovernative, da una pallottola sparata dalle forze speciali della polizia. A lei, per condannare le gravissime violazioni dei diritti umani in Iran, sarà dedicato un pannello della passeggiata come simbolo della libertà negata nel Paese.

Il programma partirà alle 10 con gli studenti dell’Isis Sandro Pertini di Monfalcone che saranno protagonisti della mattinata; il ritrovo è in piazzetta Francesco Giuseppe I dove sarà inaugurato l’omaggio a Raha Behloulipour alla presenza di Giuseppe Giulietti (portavoce nazionale Articolo 21), Ahmad Rafat (giornalista e scrittore iraniano), Furio Baldassi (presidente regionale Ordine dei Giornalisti) e l’assessore comunale alla cultura Monica Carta. Da lì si proseguirà lungo la passeggiata che, nel centro di Ronchi dei Legionari, commemora i troppi giornalisti la cui voce è stata spenta unicamente per aver svolto il proprio lavoro.

Nel pomeriggio, alle 17, ci si sposterà nei pressi della Biblioteca Sandro Pertini (androna Palmada 1, accanto al Municipio) per l’inaugurazione di due nuovi pannelli della passeggiata dedicati a Carlo Tresca (sindacalista, giornalista, editore, anarchico, antifascista e drammaturgo italiano naturalizzato statunitense, editore di giornali e leader del movimento operaio negli USA, assassinato a New York l’11 gennaio 1943) e Camillo Berneri (filosofo, scrittore e anarchico italiano, ucciso nel maggio 1937 a Barcellona durante la battaglia intestina al fronte antifascista spagnolo nell’ambito della guerra civile), che saranno ricordati da Luca Meneghesso, storico e vicepresidente dell’associazione Patatrac.

Infine, alle 18.30, nella piazzetta della Biblioteca (in caso di maltempo nella sala del Consorzio di Bonifica in via Duca D’Aosta 3/5), sarà presentato il libro La libertà delle panchine. Piccoli spazi per guardare il mondo e sognare (Ediciclo) di Paolo Ciampi (giornalista e scrittore); con l’autore dialogheranno la giornalista e fotografa Katia Bonaventura Paolo Iannaccone, presidente del Centro di accoglienza Ernesto Balducci.

L’incontro è particolarmente significativo per Leali delle Notizie che, fin dal 2019, grazie all’impegno dell’ex vicepresidente Cristina Visintini, scomparsa nel 2021, ha dato vita a una serie di panchine dedicate alla libertà di stampa partendo proprio da Ronchi (in omaggio a Daphne Caruana Galizia), e proseguendo a Torre Annunziata (in ricordo di Giancarlo Siani), a Roma, nel Ghetto ebraico, e a San Daniele del Friuli, a testimoniare il valore dell’Articolo 21 della Costituzione. A Ronchi, inoltre, sono presenti altre panchine in ricordo di Antonio Megalizzi, giornalista trentino vittima dell’attentato terroristico ai mercatini di Natale a Strasburgo l’11 dicembre 2018, in memoria di Mario Paciolla, giornalista ucciso in Colombia nel 2020, e in omaggio proprio a Cristina Visintini.

La manifestazione gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Ronchi dei Legionari, dell’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, della Federazione nazionale della Stampa Italiana, di Articolo 21, del Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano e del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Beatrice Venezi, la resistenza di pubblico e orchestrali ha vinto sull’arroganza di chi l’aveva imposta e difesa

Giuseppe Giulietti

Il Quirinale chiede verifiche sugli elementi forniti da Nordio per la grazia a Nicole Minetti

Redazione

L’impronta libera di Ronchi

Redazione

Alla luce dell’articolo 11: la pace delle Costituenti

Giulia Brian

Paolo Berizzi e il dovere di stare dalla parte giusta

Alekos Prete

Decreto sicurezza, tutti i profili “pericolosi” per la democrazia, approfondimento di Articolo 21. Lunedì 27 aprile

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.