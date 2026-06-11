Cronaca giudiziaria in tv, ricostituito il Comitato dell’Agcom. Congratulazioni alla “nostra” Barbara Scaramucci

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni rende noto che si è ricostituito il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, organismo previsto dall’articolo 2 del Codice sottoscritto il 21 maggio 2009 dalle emittenti televisive, dalle loro associazioni di categoria, dall’Ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa. Il Comitato – istituito nel 2009 in attuazione dell’Atto di indirizzo adottato dall’Autorità con delibera n. 13/08/CSP e operativo fino al 2012 – viene ricostituito in ragione della perdurante vigenza del Codice e della rinnovata centralità delle tematiche che ne costituiscono l’oggetto: la correttezza della rappresentazione mediatica dei procedimenti giudiziari, la tutela della presunzione di innocenza e il rispetto della dignità delle persone coinvolte. La decisione dell’Autorità tiene conto della necessità di riattivare uno spazio strutturato di confronto tra i soggetti del settore, capace di rispondere con autorevolezza alle criticità che continuano a manifestarsi nella copertura mediatica delle vicende giudiziarie. Accanto alle emittenti radiotelevisive tradizionali, nuovi soggetti — content creator, podcaster e piattaforme di informazione online — hanno progressivamente assunto un ruolo di rilievo nella trattazione pubblica dei processi e delle indagini, rendendo urgente un aggiornamento del quadro di regole condivise. Il Comitato è composto da Margherita Cassano, Barbara Scaramucci e Alessandro Casarin per l’Autorità, tra i quali sarà individuato il Presidente nella prima riunione; Rosario Alfredo Donato per Confindustria Radio Televisioni (CRTV); Alessia Caricato per AERANTI-CORALLO; Ferruccio De Bortoli per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti; Vittorio Di Trapani per la Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI); Giovanni Crudele per La7 S.p.A.; Francesco Giorgino per RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.; Maria Eleanora Lucchin per Mediaset. Tra i primi compiti del Comitato ricostituito vi sarà l’aggiornamento del Codice del 2009, al fine di declinarne i principi anche con riguardo ai nuovi attori dell’ecosistema informativo digitale, e la promozione dell’adesione volontaria da parte di soggetti oggi non firmatari, come le associazioni rappresentative dei creator digitali e dei podcaster. Il Comitato eserciterà inoltre funzioni di monitoraggio sulla corretta applicazione del Codice vigente, esaminando i dati di monitoraggio sulla copertura mediatica delle vicende giudiziarie, le segnalazioni relative a presunte violazioni e adottando risoluzioni da trasmettere all’Autorità per i seguiti di competenza, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Presidente dell’Autorità, Giacomo Lasorella, ha dichiarato: “L’Autorità esprime soddisfazione per il rinnovato impegno degli operatori del settore e confida che il Comitato ricostituito sappia rispondere con autorevolezza alle sfide poste dall’evoluzione del panorama informativo, consolidando la cultura condivisa del rispetto dei diritti fondamentali nella rappresentazione mediatica delle vicende giudiziarie”.

Articolo 21 formula i migliori auguri di buon lavoro al Comitato che assume un compito delicato e importante nel contesto dell’informazione. Congratulazioni particolarmente sentite alla nostra presidente Barbara Scaramucci.

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