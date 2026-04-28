28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Il 28 aprile non è solo una ricorrenza, ma un momento di memoria e di coscienza. È il giorno in cui ricordiamo chi ha perso la vita lavorando, chi è uscito di casa per guadagnarsi da vivere e non vi ha fatto ritorno. Ma è anche il giorno in cui ribadire che la salute e la sicurezza sul lavoro non possono essere affidate alle sole commemorazioni: devono essere un impegno quotidiano, concreto, morale prima ancora che normativo.
Ogni vita spezzata sul lavoro interroga tutti noi. Perché lavorare non dovrebbe mai significare rischiare di morire.
Ricordare oggi ha senso solo se serve a prevenire domani.
08/01/2026 Antonio Formato operaio di 69 anni è morto sul lavoro, per essere caduto da un’altezza di 4 metri a Valdina, in provincia di Messina.
08/01/2026 Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, ogni 2 ore usciva dal gabbiotto per fare la ricognizione al cantiere delle Olimpiadi a Cortina, dove la temperatura era a 15 gradi sotto lo zero.È morto sul lavoro per il freddo causato dalle temperature polari.Lascia la moglie e due figli
09/01/2026 Halili Xhevdet operaio di 59 anni, è morto schiacciato da una pressa negli impianti Sesa a Este in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figlie.
10/01/2026 Dario Codeluppi perito industriale di 50 anni, è morto dopo oltre 6 anni, per un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 Novembre 2019.Era rimasto coinvolto in un grave infortunio, mentre operava ad una macchina a controllo numerico nella sede della Vetromeccanica a Provazzano di Parma, riportando gravi lesioni neurologiche e cardiache.Lascia una moglie e 3 figli.
12/01/2026 Claudio Salamida operaio di 46 anni, è morto per essere precipitato dal quinto al quarto piano, durante un controllo alle valvole alla ex Ilva di Taranto.Lascia la moglie e un bimbo piccolo.
13/01/2026 Erri Talone operaio di 41 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, in un capannone industriale a Piombinara (poco distante da Colleferro).Lascia la moglie e due figlie
03/04/2026 Sergiu Sirbu operaio di 52 anni è morto per essere caduto da un’altezza di 10 metri da un silos, mentre smontava un ponteggio, all’ex zuccherificio di Porto Viro, in provincia di Rovigo.
04/04/2026 Roberto Gavioli operaio di 73 anni è morto stamani a San Felice, provincia di Modena, per il cedimento della gru, che secondo le prime indiscrezioni si sarebbe staccata dal furgone.
Sullo stesso furgone anche il figlio di 39 anni, ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata.
06/04/2026 Eolo Monelletta, imprenditore agricolo di 60 anni, è morto schiacciato dal trattore a Perugia.Lascia la moglie e due figli.
07/04/2026 Italo Carpi operaio di 54 anni, morto in un serbatoio di alcol etilico, alle porte di Udine.
22/04/2026 Antonio Pizzuti 55 anni, stava riparando un’auto (all’interno di un officina meccanica).quando – per cause da accertare – il cric che sosteneva il veicolo ha ceduto crollando rovinosamente.Immediati i soccorsi, ma purtroppo per Antonio non c’era già niente da fare. Il 55enne è morto sul colpo.
24/04/2026 Nicolaie Ciur operaio di 51 anni è morto precipitando in un dirupo per circa 50 metri, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione delle canaline di scolo, nei pressi del ristoro di Frasso, frazione del paese della Valsesia.Lascia la moglie e due figli.