28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Il 28 aprile non è solo una ricorrenza, ma un momento di memoria e di coscienza. È il giorno in cui ricordiamo chi ha perso la vita lavorando, chi è uscito di casa per guadagnarsi da vivere e non vi ha fatto ritorno. Ma è anche il giorno in cui ribadire che la salute e la sicurezza sul lavoro non possono essere affidate alle sole commemorazioni: devono essere un impegno quotidiano, concreto, morale prima ancora che normativo.

Ogni vita spezzata sul lavoro interroga tutti noi. Perché lavorare non dovrebbe mai significare rischiare di morire.