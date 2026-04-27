Giornalismo sotto attacco in Italia

Il Quirinale chiede verifiche sugli elementi forniti da Nordio per la grazia a Nicole Minetti

Articoli
Redazione
0 0

Altro pasticcio in vita per il Ministro della Giustizia. Infatti il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui chiede di verificare se le notizie che continuano a uscire in merito a Nicole Minetti, alla quale il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia, siano vere. Senza citare alcun mezzo di informazione in particolare. Come è noto il Fatto Quotidiano ha rivelato particolari sullo stile di vita della ex igienista dentale di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera dal Colle si spiega che «la lettera è partita in seguito a notizie di stampa dalle quali emergerebbe la sussistenza di circostanze diverse da quelle rappresentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia».

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Beatrice Venezi, la resistenza di pubblico e orchestrali ha vinto sull’arroganza di chi l’aveva imposta e difesa

Giuseppe Giulietti

Leali delle Notizie in campo per la Giornata mondiale della Libertà di Stampa. Ronchi dei Legionari capitale del diritto ad essere informati

Luca Perrino

L’impronta libera di Ronchi

Redazione

Alla luce dell’articolo 11: la pace delle Costituenti

Giulia Brian

Paolo Berizzi e il dovere di stare dalla parte giusta

Alekos Prete

Decreto sicurezza, tutti i profili “pericolosi” per la democrazia, approfondimento di Articolo 21. Lunedì 27 aprile

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.