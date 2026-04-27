Il Quirinale chiede verifiche sugli elementi forniti da Nordio per la grazia a Nicole Minetti

0 0

Altro pasticcio in vita per il Ministro della Giustizia. Infatti il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui chiede di verificare se le notizie che continuano a uscire in merito a Nicole Minetti, alla quale il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia, siano vere. Senza citare alcun mezzo di informazione in particolare. Come è noto il Fatto Quotidiano ha rivelato particolari sullo stile di vita della ex igienista dentale di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera dal Colle si spiega che «la lettera è partita in seguito a notizie di stampa dalle quali emergerebbe la sussistenza di circostanze diverse da quelle rappresentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia».

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21