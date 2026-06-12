D0mani (13 giugno), saremo in piazza con una grande e pacifica manifestazione che partirà dal Colosseo alle ore 15 per arrivare a piazza Vittorio Emanuele, a difesa dei diritti e della Costituzione e per dire no alla proposta razzista e xenofoba della remigrazione e alla manifestazione dell’estrema destra.
Invitiamo tutte le persone e tutte le realtà che si riconoscono nella nostra Costituzione e nei valori democratici a scendere in piazza per far sentire il proprio dissenso nei confronti di chi ripropone, nei fatti, ideologie fondate sulla superiorità razziale, sull’esclusione e sull’odio, che nulla hanno a che fare con la sicurezza delle persone. Anche per queste ragioni ci aspettiamo che i rappresentanti istituzionali siano in piazza, a difesa delle persone e delle istituzioni che sono stati chiamati a rappresentare.
Ribadiamo ancora una volta il nostro appello affinché nella Capitale d’Italia, Città Medaglia d’Oro per la Resistenza, non ci sia spazio per lo svolgimento di qualsiasi forma di iniziativa fondata sull’odio razziale, sulla discriminazione, sulla negazione dei diritti e in aperto contrasto con i valori della Costituzione e della democrazia.
Amnesty Roma
ANPI provinciale Roma
Anppia Roma
Arci Roma
Articolo 21
Auser Lazio
Aurelio In Comune
Carteinregola
Cgil Roma e Lazio
Europa Verde- Verdi Roma e Provincia
Giovani Democratici di Roma
Giuristi Democratici
Libera Lazio
M5S Roma
Nonna Roma
Opera Nomadi
Partito Democratico di Roma
PCI Roma
Rete degli Studenti Medi del Lazio
Rete degli Studenti Medi di Roma
Rete dei Numeri Pari
Rete Nobavaglio – liberi di essere informati
Rifondazione Comunista Roma
Sinistra Civica Ecologista
Sinistra Italiana Lazio
Sinistra Italiana Roma Area Metropolitana
Stermini Dimenticati
Sunia di Roma
Unione degli Universitari di Roma
In piazza, in modo pacifico, contro ogni razzismo (chiamato remigrazione)
D0mani (13 giugno), saremo in piazza con una grande e pacifica manifestazione che partirà dal Colosseo alle ore 15 per arrivare a piazza Vittorio Emanuele, a difesa dei diritti e della Costituzione e per dire no alla proposta razzista e xenofoba della remigrazione e alla manifestazione dell’estrema destra.