In piazza, in modo pacifico, contro ogni razzismo (chiamato remigrazione)

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D0mani (13 giugno), saremo in piazza con una grande e pacifica manifestazione che partirà dal Colosseo alle ore 15 per arrivare a piazza Vittorio Emanuele, a difesa dei diritti e della Costituzione e per dire no alla proposta razzista e xenofoba della remigrazione e alla manifestazione dell’estrema destra.



Invitiamo tutte le persone e tutte le realtà che si riconoscono nella nostra Costituzione e nei valori democratici a scendere in piazza per far sentire il proprio dissenso nei confronti di chi ripropone, nei fatti, ideologie fondate sulla superiorità razziale, sull’esclusione e sull’odio, che nulla hanno a che fare con la sicurezza delle persone. Anche per queste ragioni ci aspettiamo che i rappresentanti istituzionali siano in piazza, a difesa delle persone e delle istituzioni che sono stati chiamati a rappresentare.



Ribadiamo ancora una volta il nostro appello affinché nella Capitale d’Italia, Città Medaglia d’Oro per la Resistenza, non ci sia spazio per lo svolgimento di qualsiasi forma di iniziativa fondata sull’odio razziale, sulla discriminazione, sulla negazione dei diritti e in aperto contrasto con i valori della Costituzione e della democrazia.



Amnesty Roma

ANPI provinciale Roma

Anppia Roma

Arci Roma

Articolo 21

Auser Lazio

Aurelio In Comune

Carteinregola

Cgil Roma e Lazio

Europa Verde- Verdi Roma e Provincia

Giovani Democratici di Roma

Giuristi Democratici

Libera Lazio

M5S Roma

Nonna Roma

Opera Nomadi

Partito Democratico di Roma

PCI Roma

Rete degli Studenti Medi del Lazio

Rete degli Studenti Medi di Roma

Rete dei Numeri Pari

Rete Nobavaglio – liberi di essere informati

Rifondazione Comunista Roma

Sinistra Civica Ecologista

Sinistra Italiana Lazio

Sinistra Italiana Roma Area Metropolitana

Stermini Dimenticati

Sunia di Roma

Unione degli Universitari di Roma

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