Giornalismo sotto attacco in Italia

L’impronta libera di Ronchi

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Redazione
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Ancora una volta grazie a Luca Perrino, all’associazione Le ali delle notizie, al sindaco Mauro Benvenuto, al Comune che, ancora una volta, faranno di Ronchi dei legionari una delle capitali europee nella giornata internazionale della libertà di informazione.
Il 30 aprile, dalle 10 del mattino, centinaia di ragazze e ragazzi sfileranno nelle vie dedicate ai cronisti ammazzati perché cercavano verità e giustizia, ricorderanno i popoli oppressi, senza distinzione ,dalla parte di chi lotta contro l’oppressione in Ucraina, in Palestina, in Libano, in Afghanistan, in Congo, nel Sudan.
Quest’ anno un pensiero particolare sarà rivolto all’Iran stretto tra le bombe di Trump e il boia del regime. Ne parlerà Ahmed Rafat, scrittore, autore, giornalista, già vicedirettore di AdnKronos Internazional, condannato a morte dal regime.
Quello del 30 aprile sarà il primo appuntamento in Europa e saranno dedicate postazioni ai cronisti assassinati in Iran e nel Libano.
Saranno a Ronchi le rappresentanze di tutte le istituzioni dei giornalisti, in Europa, in Italia, nel Friuli Venezia Giulia.
Articolo 21 sarà rappresentata dal coordinatore nazionale Beppe Giulietti

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