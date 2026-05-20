Film su Regeni, il mancato finanziamento non fu casuale

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“Tutto il male del mondo” il film documentario di Simone Manetti sul sequestro, le torture e l’assassinio di Giulio Regeni al Cairo, nel 2016, sarà messo in onda domani sera, 20 maggio alle 21.15 da Sky. Da Sky, non dalla Rai, non dal servizio pubblico radiotelevisivo. Il film su Giulio Regeni, premiato con un Nastro d’Argento, è già stato al centro di una polemica politica quando la competente commissione del ministero della cultura l’ha escluso dai finanziamenti a sostegno delle produzioni cinematografiche, non riconoscendogli valore culturale. Alle polemiche erano seguite dimissioni di commissari e una aperta autocritica del ministro Giuli, a cui ha fatto seguito la liquidazione di membri del suo staff. Ma evidentemente in Rai i programmatori sono diventati più realisti del re: nemmeno il placet del ministro é valso a ridare legittimità a un prodotto cinematografico di pregio che ha il merito di tenere viva la memoria e l’attenzione sulla vicenda tragica di Giulio Regeni, la cui famiglia e il Paese intero attendono da dieci anni verità e giustizia. Domani sera, su questa atroce vicenda ancora aperta, sarà possibile ricordare e riflettere davanti ai teleschermi. Su Sky, non sulla Rai, sempre meno servizio pubblico. Il ricordo di Giulio Regeni evidentemente è ingombrante.

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