Giornalismo sotto attacco in Italia

Mark Covell: “Genova ha cambiato tutto. Oggi sostengo chiunque si batta per un mondo migliore, a cominciare da Gaza”

Opinioni
Roberto Bertoni
0 0
Nel giorno in cui la Flotilla è stata vergognosamente attaccata, ancora una volta, dall’esercito israeliano, Mark Covell, l’attivista britannico che venne massacrato davanti alla Diaz nella notte fra il 21 e il 22 luglio 2001, sceglie Articolo 21 per rilasciare un’intervista esclusiva nella quale si sofferma su molteplici aspetti: la sua tragedia, certo, il ricordo di coloro che hanno condiviso la stessa sorte in quei drammatici giorni genovesi ma anche l’attualità, non poco. Abbiamo riflettuto, infatti, sul governo Meloni, sulla sua matrice, sull’eterno fascismo italiano, di cui l’attuale esecutivo talvolta sembra essere espressione, specie se si tiene conto di alcune dichiarazioni, e sulle vicende internazionali, a cominciare da Gaza, cui Covell rivolge la propria attenzione esprimendo sostegno ai membri della Global Sumud Flotilla. Perché, nonostante tutto, un altro mondo è ancora possibile, anzi necessario e indispensabile, e giornate come queste, caratterizzate dal dilagare delle ingiustizie e delle disuguaglianze, ne sono la testimonianza.
Un racconto intenso, profondo, a tratti bellissimo, sempre coinvolgente e ricco di dolore e di speranza: l’emblema di una storia che non finisce, che ci ha cambiato nel profondo e dalla quale è scaturita la passione delle nuove generazioni (dall’ambiente all’emancipazione femminile, fino al sostegno alla causa palestinese), per fortuna pronte a raccogliere il testimone di chi allora ha rischiato addirittura la vita pur di affermare un’altra idea di società.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Serve una reazione corale e clamorosa contro la pirateria di Netanyahu

Massimo Marnetto

Dieci anni senza Pannella

Roberto Bertoni

L’incontro tra Trump e Xi è stato autoreferenziale

Massimo Marnetto

Storia di sangue all’alba. Muore Bakari Sako nel silenzio di tutti

Marianeve Santoiemma

La piazza delle tre culture. Aprire la città di Catania al mare e al mondo

Francesco Nicolosi Fazio

Riflessioni a 81 anni dalla Liberazione

Don Paolo Iannacone
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.