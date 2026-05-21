Giornalismo sotto attacco in Italia

Ustica: la verità non si può archiviare

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Redazione
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Martedì 26 Maggio alle ore 13 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà una conferenza stampa indetta dai Parlamentari On. Andrea De Maria,  Sen. Walter Verini, Sen. Ivan Scalfarotto,  Sen. Ilaria Cucchi, On. Marco Pellegrini,  sen. Marco Lombardo con la partecipazione di Don Luigi Ciotti (co-Presidente Libera contro le Mafie) e Daria Bonfietti (Presidente Associazione Parenti Vittime della Strage di Ustica)

La conferenza è indetta  in prossimità dell’udienza davanti al Gip di Roma che trattera’ dell’Archiviazione richiesta dalla Procura di Roma lo scorso anno.

Saranno altresì presenti Giuseppe Giulietti di Art.21,  Carlo Bartoli dell’Ordine dei Giornalisti, Vittorio Di Trapani dell’FNSI;  tutti assieme per continuare ad affermare che proprio perché la Procura di Roma ha consegnato pagine che evidenziano nuovi elementi di estremo interesse  meritevoli di  seri approfondimenti, non si può ARCHIVIARE.

Si devono continuare a pretendere dalla Francia risposte chiare sulla presenza accertata della portaerei Foch in quelle ore nel Tirreno, delle azioni militari di aerei francesi e americani di base a Grazzanise, ben seguiti anche dallo Shape della Nato a Bruxelles e tante altre evidenze da approfondire.

Verità e giustizia è ancora l’unico vero obiettivo da raggiungere!

Non si può ARCHIVIARE   questa strage senza tutta la verità, anche sugli autori materiali!”

 

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