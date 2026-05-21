Giornalismo sotto attacco in Italia

Legge elettorale: è grave insistere dopo le forti critiche di incostituzionalità

Articoli
Roberto Zaccaria
0 0

La maggioranza parlamentare sembra intenzionata a proseguire nel percorso parlamentare di approvazione di una nuova legge elettorale in chiaro contrasto con la Costituzione e che rischia di incrinare il valore straordinario del referendum costituzionale.

Un numero importante di costituzionalisti riuniti nel gruppo “Costituzione e democrazia” ha organizzato un seminario di approfondimento pubblicato da Giustizia insieme e successivamente promosso un appello dal titolo “Ritorno alla Costituzione”, contro questa pericolosa proposta: un premio abnorme, liste bloccate e collegi plurinominali. Il voto non è più uguale e i cittadini si allontanano dalle urne. L’appello è stato sottoscritto da 145 costituzionalisti e costituzionaliste delle principali università italiane. Molti di questi firmatari, insieme ad altri hanno espresso considerazioni estremamente critiche durante le audizioni parlamentari promosse dalla prima Commissione. Vogliamo ricordare tra gli altri. Biondi, Cabiddu Calvano Ciolli D’amico De Minico Gallo Gratteri Grosso Lanchester Morrone Pallante Passarelli Pertici Pinelli Tarli Barbieri Spadacini, Villone e Volpi. L’appello dei 145 costituzionalisti pubblicato su sito di Articolo21 ha ricevuto in pochi giorni quasi 10.000 adesioni. Tra i primi sottoscrittori vogliamo ricordare Agostino Giovagnoli, Luciano Belli Paci, Gherardo Colombo, Anna Falcone, Massimo Giannini, Gad Lerner, Armando Spataro Donatella Stasio

In questo contesto non possiamo che concludere con le parole finali dell’appello. “È nostro dovere di costituzionalisti segnalare all’opinione pubblica che questo progetto di riforma elettorale costituisce una forzatura inaccettabile delle regole democratiche e costituzionali”

 

 

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Trent’anni dopo. Una Repubblica fondata sul lavoro fragile? Dibattito a Milano il 22 maggio

Redazione

Il deputato Carotenuto rientra in Italia e racconta l’orrore di Israele. “Ci hanno torturati”

Redazione

Ben Gvir umilia gli attivisti bendati, l’ira dell’Italia. Mattarella: ‘Trattamento incivile’

Redazione

E il governo italiano organizza rassegna di film del ﻿cinema italiano in Israele.

Redazione

Gli occhi dei bambini

Asmae Dachan

Basta fare i pesci in barile, il Governo dica se sta con gli italiani o con Nethanyau

Barbara Scaramucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.