Giornalismo sotto attacco in Italia

Trent’anni dopo. Una Repubblica fondata sul lavoro fragile? Dibattito a Milano il 22 maggio

Articoli
Redazione
0 0

Trent’anni dopo. Una Repubblica fondata sul lavoro fragile? 30 anni fa la riforma Dini del sistema pensionistico e il “PacchettoTreu” aprivano aprivano l’era della flessibilità anche nel mondo giornalistico. Un confronto pubblico sui punti di fragilità del lavoro che attraversano la Costituzione si terrà il 22 maggio alle 14.30 presso l’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare (via Ollearo 5, Milano)

Apertura dei lavori affidata a Lele Liguori, giornalista di Radio Popolare, a seguire Maurizio Borali, giuslavorist, Enzo Balboni, costituzionalista, Francesca Zajczyk, sociologa. Modera Guido Besana Modera.

Si parlerà del “Lavoro atipico” con Leila Belhadj Mohamed, Francesco Facchini; modera Marzio Quaglino.
E poi di ” Lavoro autonomo” con Ester Castano,  Andrea Lattanzi, Rita Rapisardi; modera: Beppe Ceccato.
A seguire ” Il lavoro e il genere” con Alessia Bisini,  Veronica Deriu, Paola Rizzi; modera Alessandra Mancuso.
E poi “Il lavoro, il racconto e l’articolo 21” con Samuele Pelecchia e Beatrice Puglisi Samuele Pelecchia; modera Danilo De Biasio. Le conclusioni sono affidate alla Rete delle giornaliste e dei giornalisti, cui sono stati invitati i colleghi ai vertici delle organizzazioni di categoria.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Legge elettorale: è grave insistere dopo le forti critiche di incostituzionalità

Roberto Zaccaria

Il deputato Carotenuto rientra in Italia e racconta l’orrore di Israele. “Ci hanno torturati”

Redazione

Ben Gvir umilia gli attivisti bendati, l’ira dell’Italia. Mattarella: ‘Trattamento incivile’

Redazione

E il governo italiano organizza rassegna di film del ﻿cinema italiano in Israele.

Redazione

Gli occhi dei bambini

Asmae Dachan

Basta fare i pesci in barile, il Governo dica se sta con gli italiani o con Nethanyau

Barbara Scaramucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.