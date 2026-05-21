Trent’anni dopo. Una Repubblica fondata sul lavoro fragile? Dibattito a Milano il 22 maggio

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Trent’anni dopo. Una Repubblica fondata sul lavoro fragile? 30 anni fa la riforma Dini del sistema pensionistico e il “PacchettoTreu” aprivano aprivano l’era della flessibilità anche nel mondo giornalistico. Un confronto pubblico sui punti di fragilità del lavoro che attraversano la Costituzione si terrà il 22 maggio alle 14.30 presso l’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare (via Ollearo 5, Milano)

Apertura dei lavori affidata a Lele Liguori, giornalista di Radio Popolare, a seguire Maurizio Borali, giuslavorist, Enzo Balboni, costituzionalista, Francesca Zajczyk, sociologa. Modera Guido Besana Modera.

Si parlerà del “Lavoro atipico” con Leila Belhadj Mohamed, Francesco Facchini; modera Marzio Quaglino.

E poi di ” Lavoro autonomo” con Ester Castano, Andrea Lattanzi, Rita Rapisardi; modera: Beppe Ceccato.

A seguire ” Il lavoro e il genere” con Alessia Bisini, Veronica Deriu, Paola Rizzi; modera Alessandra Mancuso.

E poi “Il lavoro, il racconto e l’articolo 21” con Samuele Pelecchia e Beatrice Puglisi Samuele Pelecchia; modera Danilo De Biasio. Le conclusioni sono affidate alla Rete delle giornaliste e dei giornalisti, cui sono stati invitati i colleghi ai vertici delle organizzazioni di categoria.

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