Giornalismo sotto attacco in Italia

Trieste, cronista aggredito al raduno neofascista per Grilz

News
Redazione
0 0

I Cdr delle redazioni di lingua italiana e di lingua slovena della Rai del Friuli Venezia Giulia esprimono massima preoccupazione e ferma condanna per la vigliacca aggressione fascista ai danni di un collega cronista del quotidiano Il Piccolo.

Aggressione ai danni di un professionista ‘colpevole’ soltanto di fare il proprio lavoro di documentazione a margine di una commemorazione di chiaro stampo squadrista.

In una Repubblica dove le libertà democratiche sono garantite da una Costituzione nata in opposizione alla dittatura fascista, ogni tipo di intimidazione e violenza contro chi fa informazione è inaccettabile e va contrastata senza tentennamenti.

Esprimiamo piena vicinanza al collega e auspichiamo che le autorità identifichino quanto prima i colpevoli dell’accaduto. Riteniamo più che mai indispensabile l’introduzione – richiesta da lungo tempo dai rappresentanti della categoria – di una specifica aggravante di pena per i reati di aggressioni e minacce contro i giornalisti.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Global Flotilla, tra i fermati anche il giornalista de Il fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani

Redazione

Film su Regeni, il mancato finanziamento non fu casuale

Giuliano Santelli

A Ronchi dei Legionari Pietre d’inciampo per non dimenticare i rastrellamenti

Luca Perrino

Salone internazionale del libro di Torino, presentato il nuovo numero cartaceo di Focus on Africa

Redazione

Cpo dell’Ordine: gravissime le affermazioni di Concita Borrelli

Redazione

Appello a partecipare alla Marcia della Pace: dall’Umbria al Salone Internazionale del Libro di Torino, tante voci contro la guerra

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.