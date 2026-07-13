Giornalismo sotto attacco in Italia

Processo Regeni, la parola alla difesa degli imputati fantasma. Il 14 luglio ultima udienza

Articoli
Redazione
0 0

Dieci anni e mezzo sono trascorsi dal sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni al Cairo.

Oggi, 13 luglio, nell’aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma l’ultimo atto del processo che vede imputati quattro membri dei servizi segreti egiziani che però non si sono mai presentati in aula. E’ la volta delle difese,  avvocati che non hanno mai incontrato i loro assistiti.

Hanno iniziato le arringhe esprimendo solidarietà alla famiglia Regeni perché – hanno detto – il loro dolore merita rispetto.

Presenti Paola e Claudio – i genitori del ricercatore friulano – sostenuti dal popolo giallo con lo striscione “verità e giustizia”.

“Siamo qui per ascoltare”, ha detto la legale dei Regeni, Alessandra Ballerini, che si è associata alle richieste della procura di un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di carcere per gli imputati.

Gli interventi delle difese si concluderanno probabilmente domani (14 luglio), poi dovrebbero essere calendarizzate le eventuali repliche, infine la sentenza.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Si avvicinano le elezioni in Israele mentre nella Striscia si continua a morire

Angela Iantosca

Non è l’Ice, è un energumeno di San Benedetto del Tronto militante di Futuro Nazionale

Graziella Di Mambro

Il fascismo eterno

Vincenzo Vita

Il rapporto del MFRR dopo la missione in Italia: “Arretramento della libertà di stampa”

Redazione

Il 14 luglio “La Notte della Democrazia”: associazioni, movimenti e personalità in piazza contro il Melonellum

Redazione

“Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana”. Il 16 luglio Art.21 Città della Pieve presenta libro Elena Testi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.