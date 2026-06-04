Gaza ha cambiato per sempre la coscienza del mondo

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Simona Losito, giornalista freelance di origini baresi, e Gideon Levy, firma dj punta del quotidiano progressista israeliano “Haaretz”, hanno poco in comune. Eppure, c’è un aspetto che tiene insieme le loro biografie: l’osservazione sul campo di ciò che avviene a Gaza e nei territori palestinesi occupati, oltre alla passione per il racconto, per l’intervista e per la conoscenza in prima persona dell’inferno che si sta dipanando, giorno dopo giorno, sotto gli occhi indifferenti del mondo occidentale. L’orrore di Gaza e della Cisgiordania, infatti, non è iniziato il 7 ottobre: certo, quella data ha rappresentanto un “turning point”, per usare un’espressione di Levy, ma la barbarie era già in atto da prima, come testimoniava ad esempio Vittorio Arrigoni e come non ha mai mancato di denunciare “il manifesto”. Il titolo “Gaza è sola”, per dire, risale all’estate del 2014, quando ancora guardavamo con distacco alla realtà di un popolo martoriato e ai piani di annessione e distruzione definitiva dello stesso da parte di un governo di estrema destra, quello di Netanyahu, che era già così anche prima di ricevere il sostegno di due personaggi come Ben-Gvir e Smotrich. Il 7 ottobre 2023 ha aggravato la situazione, ribadiamo, ma come si legge nella raccolta di articoli, reportage e riflessioni di Levy, dal titolo “Killing Gaza. Cronaca di una catastrofe” (Meltemi editore), già nel 2014 era ben chiara la direzione verso cui si stava andando.

Simona Losito, dal canto suo, appartiene alla cosiddetta “Generazione Gaza”: ragazze e ragazzi che hanno trovato nella difesa del popolo palestinese e nella rivendicazione dei più elementari principî di umanità la propria ragione di esistere e il proprio modo di affacciarsi all’impegno politico e civile. Imbarcatasi a bordo dell’ultima Flotilla, ci racconta la propria esperienza, i soprusi subiti e la sua sconfinata voglia di continuare a consumare le scarpe per cercare storie e portarle alla luce.

Un confronto intergenerazionale a distanza, dunque, una narrazione alternativa di cui avvertiamo più che mai il bisogno.

Gideon Levy:

Simona Losito:

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