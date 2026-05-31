Giornalismo sotto attacco in Italia

Processo Regeni: udienza anticipata al 4 giugno

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Redazione
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L’udienza del processo per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, inizialmente fissata per l’8 giugno, è stata anticipata al 4 giugno alle ore 14:00 presso il Tribunale di Piazzale Clodio a Roma.

Nel corso dell’ultima udienza, la Corte aveva concesso tre mesi di tempo al perito per completare la traduzione di alcuni atti in lingua araba. La prossima udienza del 4 giugno sarà quindi dedicata all’esame in contraddittorio del perito in aula.

Il calendario processuale al momento è così stabilito: la requisitoria del pm Sergio Colaiocco è stata fissata per il 23 e 24 giugno, giornate in cui interverranno anche le parti civili. Le difese degli imputati, i quattro ufficiali dei Servizi egiziani, prenderanno invece la parola il 13 e 14 luglio. La sentenza potrebbe arrivare a settembre, subito dopo la pausa estiva.

Articolo 21 sarà con il popolo giallo martedì 4 giugno alle 13:45 a Piazzale Clodio per l’immancabile scorta mediatica: un presidio simbolico e concreto, a ricordare che su questa vicenda l’attenzione dell’informazione libera non si abbassa.

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