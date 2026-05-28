Giornalismo sotto attacco in Italia

Mario Sechi sotto scorta, solidarietà da Articolo 21

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Paolo Borrometi
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Mario Sechi è sotto scorta, a lui ed alla sua famiglia va la mia totale solidarietà e vicinanza, insieme a quella di Articolo21.
Da anni scrivo che Alfredo Cospito è pericoloso e deve stare al 41bis, il carcere duro. Ci sono frange terroristiche che si rifanno a lui, appartenenti al movimento anarchico, che si riorganizzano e vorrebbero provocare paura e terrore. Non ci riusciranno. Così come conosco Sechi e so bene che non arretrerà nel racconto e nelle sue idee.

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