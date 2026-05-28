Ritorno alla Costituzione: voto uguale

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L’appello dei 150 costituzionalisti (sul nostro sito con le oltre 10.000 firme di adesione) è più che mai attuale anche contro questa nuova versione della legge elettorale

Le modifiche presentate dalla maggioranza confermano che questa proposta costituisce un attacco alla Costituzione. L’innalzamento della soglia al 42 per cento è un palliativo ingannevole.

Il premio resta abnorme: può attribuire fino al 57,3% dei seggi alla Camera e quasi il 60% al Senato, alterando gravemente l’eguaglianza del voto e la rappresentatività parlamentare.

Le liste bloccate restano il cuore del sistema e la riduzione del tetto del premio ne aggrava gli effetti, perché aumenta il peso delle liste premiali a scapito degli eletti nei collegi plurinominali, sottraendo ancora di più agli elettori la scelta dei rappresentanti.

Rimane anche l’indicazione preventiva del candidato Presidente del Consiglio, che introduce un premierato di fatto, comprimendo la forma di governo parlamentare e il ruolo del Presidente della Repubblica.

https://www.articolo21.org/2026/05/torniamo-alla-costituzione-appello-di-120-costituzionalisti-sulla-legge-elettorale/

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