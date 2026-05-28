A Ronchi dei Legionari aspettando il Festival, un bilancio straordinario

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Ben 17 incontri, 40 ospiti, oltre 2mila presenze. L’associazione culturale Leali delle Notizie chiude con un bilancio positivo l’esperienza di Aspettando il Festival, il programma di anteprime itineranti che, oltre a Ronchi dei Legionari, ha toccato altri dieci Comuni dell’Isontino e della Bassa friulana, ovvero Aquileia, Doberdò del Lago, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo e Staranzano, con diversi matinée pensati appositamente per le scuole. Tanti i temi trattati: l’intelligenza artificiale e i suoi riflessi sull’informazione, le mafie, il diritto internazionale, ma anche l’ecologia, i 50 anni dal terremoto del Friuli e la politica internazionale. L’occasione è stata propizia anche per inaugurare, all’auditorium Casa della cultura, la mostra Popoli in movimento del reporter Francesco Malavolta. L’esposizione, curata da Katia Bonaventura, potrà essere visitata sino al 31 agosto. “Ancora una volta una bella esperienza”, ha detto il presidente Luca Perrino”, che ha coinvolto i Comuni e le scuole e che sottolinea la nostra volontà a fare rete e collaborare in modo sempre più massiccio. A tutti gli attori di questa anteprima dico grazie”. Importante, dunque, è stata la collaborazione con le scuole del territorio: ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano, IC Don Milani di Aquileia, ISIS Sandro Pertini di Monfalcone, Istituto comprensivo di Doberdò del Lago in lingua slovena, Istituto professionale Ranieri Mario Cossar – Leonardo da Vinci di Gorizia, Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, IAL FVG di Latisana e ISIS Linussio di Codroipo. Ed ora conto alla rovescia verso la dodicesima edizione del Festival del Giornalismo che, nei palatenda del parco Excelsior, terrà banco dal 9 al 14 giugno prossimi. Ancora una volta con tanti, interessanti temi e numerosi ospiti anche di livello internazionale. Negli ultimi anni Leali delle Notizie ha avuto modo di allargare i propri orizzonti e stringere nuovi legami con altre realtà regionali, nazionali e internazionali. Il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va, inoltre, dimenticato il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia-Credito cooperativo italiano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e del Consorzio isontino giuliano delle Pro Loco province di Gorizia e Trieste. Il Festival è, inoltre, realizzato grazie al contributo delle Fondazioni Benefiche Alberto e Kathleen Casali di Trieste.

(Foto di Luca D’Agostino)

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