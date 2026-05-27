Attivista querelato dalla Presidente dell’Antimafia Chiara Colosimo per le frasi alla commemorazione di Borsellino

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Jamil El Sadi, attivista di Our Voice e collaboratore di Antimafia Duemila, da anni impegnato nei percorsi di antimafia sociale, è stato querelato per diffamazione dalla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo per alcune dichiarazioni pronunciate durante la commemorazione del 19 luglio 2025 in ricordo di Paolo Borsellino.

“Le parole di Jamil El Sadi si inseriscono dentro un dibattito pubblico e politico che riguarda il contrasto alle mafie, la ricerca della verità sulle stragi e il diritto di esprimere criticamente il proprio pensiero rispetto a scelte e indirizzi istituzionali. Colpire attraverso una querela chi prende parola pubblicamente rischia di alimentare un clima intimidatorio nei confronti di chi continua a impegnarsi per la verità e la giustizia. – s i legge in una nota di solidarietà di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Jamil rappresenta una generazione di giovani che ha scelto di non restare in silenzio davanti alle contraddizioni e ai depistaggi che ancora attraversano la storia del nostro Paese, attraverso un impegno sociale, culturale e politico radicato nei territori. Casa Memoria continuerà a sostenere tutte quelle realtà e quei giovani che praticano un’antimafia libera, indipendente e capace di mantenere vivo il senso critico. La ricerca della verità non può essere delegittimata né trasformata in motivo di repressione”.

(Nella foto Jamil El Sadi)

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