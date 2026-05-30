Il primo giugno incontro di Articolo 21 sull’enciclica Magnifica Humanitas

Magnifica Humanitas, la prima enciclica di papa Leone XIV, più che un’enciclica sull’Intelligenza Artificiale è un’enciclica sull’umano al tempo dell’Intelligenza Artificiale. Ne parleremo lunedì nel nostro consueto appuntamento delle 8,30 con il professor Rocco d’Ambrosio, ordinario di Filosofia Politica dell’Università Gregoriana. Il testo si pone di tutta evidenza dalla parte di una visione pluralista, respingendo l’impianto totalitaria di ogni pensiero unico a partite dal suo primo modello, quello della torre di Babele; un’idea, una lingua, una strada sola per raggiungere il cielo: idolatria del profitto, uniformità algoritmica, pretesa di tradurre tutto, persino il mistero della persona, in dati e prestazioni. Al capo opposto di questa impostazione contro Dio, Leone pone la Gerusalemme del profeta Neemia: ricostruire Gerusalemme coinvolgendo tutti, comprendendo ovviamente le opposizioni.
A seguire la presentazione del libro di Matteo Pucciarelli.