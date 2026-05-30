Giornalismo sotto attacco in Italia

Minacce di morte al difensore di Salim El Koudri. “Complice del terrorismo”

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“Mi sono arrivate molte minacce  sia online che attraverso messaggi privati su Instagram e come commento a post pubblici su Facebook di giornali e influencer della destra che mi additavano come ‘complice’ del terrorismo, finanziato dall’Isis, dalla Jihad o simili. La più grave è una lettera con minacce di morte imbucata nella cassetta postale del mio studio”. Così l’avvocato Fausto Giannelli, con una dichiarazione all’Agenzia Agi ha reso noti i risvolti inquietanti seguiti alla sua decisione di accettare la difesa di Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio scorso ha travolto sette pedoni nel centro di Modena e poi ha cercato di accoltellare  un passante. L’avvocato Giannelli è diventato il bersaglio di una vera e propria campagna di odio, con minacce e intimidazione ma la lettera arrivata al suo studio ha fatto scattare l’allarme rosso. Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta per cercare di risalire all’autore del gesto. La lettera contiene minacce di morte e il tassello finale di giorni nei quali si erano susseguiti attacchi pesantissimi al professionista. 

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