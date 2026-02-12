Bologna 14 febbraio alle ore 10,30. Il Comitato società civile per il NO al Referendum ha organizzato un Presidio pluralista e democratico davanti alla Sede Rai per
l’Emilia-Romagna in Viale della Fiera 13 per “il diritto ad una informazione pubblica radiotelevisiva libera”.
Al Presidio ha aderito l’Associazione Articolo 21 liberi di.
Iniziativa Comitato società civile per il NO al Referendum. Bologna, 14 febbraio
Bologna 14 febbraio alle ore 10,30. Il Comitato società civile per il NO al Referendum ha organizzato un Presidio pluralista e democratico davanti alla Sede Rai per