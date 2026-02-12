Giornalismo sotto attacco in Italia

Iniziativa Comitato società civile per il NO al Referendum. Bologna, 14 febbraio

Articoli
Redazione
0 0

Bologna 14 febbraio alle ore 10,30. Il Comitato società civile per il NO al Referendum ha organizzato un Presidio pluralista e democratico davanti alla Sede Rai per
l’Emilia-Romagna in Viale della Fiera 13 per “il diritto ad una informazione pubblica radiotelevisiva libera”.
Al Presidio ha aderito l’Associazione Articolo 21 liberi di.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Cosa sta succedendo nell’Iran delle rivolte “sedate”

Ahmad Rafat

Dalla 2P di Petrecca-Pucci alla P2: prosegue il disegno di dissoluzione della Rai

Giuseppe Giulietti

No, non è la BBC: è Telemeloni

Riccardo Cucchi

Quando l’ambiente è politica: Feminism9 e le ecologie del presente

Eleonora De Nardis

Le ragioni del “No” al Referendum costituzionale sulla giustizia. Zugliano (UD), 24 febbraio e 3 marzo

Redazione

Equivoci da rimuovere sul referendum

Enzo Cheli
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.