“Orazione civile per la Resistenza” di Daniele Biacchessi. Un film, un libro e uno spettacolo per non dimenticare

Le date del tour 2026
25/04/26. Roma, La Resede Centro culturale, ore 11 e 16. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” con Gianluca Spirito ex Modena City Ramblers, Alessandro Mazziotti. Organizzazione:La Resede, Gianluca Spirito.
24/04/26. Cetona, ore 21. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” con Gianluca Spirito ex Modena City Ramblers, Alessandro Mazziotti. Organizzazione:Monte Cetona antifa, Comune di Cetona.
18/04/26. Osio sotto, ore 21. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” con Gianluca Spirito ex Modena City Ramblers, Alessandro Mazziotti. Organizzazione: Anpi Osio sotto.
17/04/25. Boves, ore 21. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” in versione solista. Organizzazione: Coordinamento della Scuola di Pace di Boves.
11/04/26. Montefiascone, “Città dei narratori 2026”, Biblioteca, ore 17. Daniele Biacchessi presenta la nuova versione del libro “Orazione civile per la Resistenza” per Left con Simona Maggiorelli e Sonia Marzetti . Organizzazione: Associazione Arci Ponti di memoria, Centro iniziative culturali, con il patrocinio del comune di Montefiascone.
09/04/25. Roma, Casa della memoria, ore 17. Daniele Biacchessi presenta la nuova edizione del libro “Orazione civile per la Resistenza” edito da Left e destinato agli abbonati della rivista, con Sonia Marzetti, Simona Maggiorelli e Luca Aniasi. Organizzazione: Casa della memoria di Roma.
04/04/26. Romano di Lombardia (Bergamo), Sala della Rocca viscontea, ore 20,45. Daniele Biacchessi presenta il suo film “L’armadio della vergogna”, i libri “Eccidi nazifascisti” e “Orazione civile per la Resistenza”. Organizzazione: Anpi Romano di Lombardia.
03/04/26. Milano, Casa della memoria, ore 21. Daniele Biacchessi presenta la nuova versione del libro “Orazione civile per la Resistenza” edito da Left e destinato agli abbonati della rivista e la proiezione del film omonimo . Organizzazione: Anpi provinciale di Milano, Casa della memoria.
03/04/25. Esce per la rivista Left la nuova edizione del libro “Orazione civile per la Resistenza ” di Daniele Biacchessi, un viaggio di 10 mila chilometri nei luoghi dei partigiani.