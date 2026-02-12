“Orazione civile per la Resistenza” di Daniele Biacchessi. Un film, un libro e uno spettacolo per non dimenticare

0 0

Script

Orazione civile per la Resistenza è uno degli spettacoli di teatro civile più longevi di Daniele Biacchessi, in scena dal 16 aprile 2011 in versione solista, con il sassofonista Michele Fusiello, poi con i Marino e Sandro Severini dei Gang, e dal 2025 con i polistrumentisti Gianluca “Comandante” Spirito già nei Modena City Ramblers, e Alessandro Mazziotti.

Il viaggio nei luoghi dei partigiani parte 15 anni fa dalla riapertura di Villa Triste di Milano, il 16 aprile 2011, proprio con questo spettacolo. E’ il luogo in cui il criminale Pietro Koch ela sua banda torturano i partigiani, in gran parte militanti di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione, ma anche socialisti, comunisti, liberali, ebrei.

Oltre cinquecento repliche, di cui almeno 200 eseguite nei principali luoghi in cui hanno combattuto i partigiani, in teatri, strade, piazze, sale multimediali, sale consiliari, chiese consacrate e sconsacrate, perfino nei mulini, in pratica ovunque.

Il progetto.

Oggi Orazione civile per la Resistenza continua ancora ad essere vista, ascoltata, apprezzata anche dai più giovani. Da questa lunga ed emozionante esperienza nasce l’idea di un docufilm che possa raccontare il viaggio lungo 15 anni nei luoghi della Resistenza attraverso il teatro civile, la musica, l’arte. Il progetto viene finanziato attraverso il crowdfunding (dieci film realizzati, cinque sulla piattaforma Produzioni dal basso). Sarà consegnato dal 3 aprile 2026 in formato download digitale o dvd a chi lo sostiene, per poi proiettarlo nei canali ufficiali e indipendenti.

In contemporanea, sempre il 3 aprile 2026 esce la nuova edizione del libro “Orazione civile per la Resistenza”, di Daniele Biacchessi, per gli abbonati di Left, mensile diretto da Simona Maggiorelli, e prosegue il tour dello spettacolo.

Qui trovate la pagina dove sostenere il film.

Le date del tour 2026 25/04/26. Roma, La Resede Centro culturale, ore 11 e 16. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” con Gianluca Spirito ex Modena City Ramblers, Alessandro Mazziotti. Organizzazione:La Resede, Gianluca Spirito.

24/04/26. Cetona, ore 21. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” con Gianluca Spirito ex Modena City Ramblers, Alessandro Mazziotti. Organizzazione:Monte Cetona antifa, Comune di Cetona. 18/04/26. Osio sotto, ore 21. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” con Gianluca Spirito ex Modena City Ramblers, Alessandro Mazziotti. Organizzazione: Anpi Osio sotto. 17/04/25. Boves, ore 21. Daniele Biacchessi in “Orazione civile per la Resistenza” in versione solista. Organizzazione: Coordinamento della Scuola di Pace di Boves. 11/04/26. Montefiascone, “Città dei narratori 2026”, Biblioteca, ore 17. Daniele Biacchessi presenta la nuova versione del libro “Orazione civile per la Resistenza” per Left con Simona Maggiorelli e Sonia Marzetti . Organizzazione: Associazione Arci Ponti di memoria, Centro iniziative culturali, con il patrocinio del comune di Montefiascone. 09/04/25. Roma, Casa della memoria, ore 17. Daniele Biacchessi presenta la nuova edizione del libro “Orazione civile per la Resistenza” edito da Left e destinato agli abbonati della rivista, con Sonia Marzetti, Simona Maggiorelli e Luca Aniasi. Organizzazione: Casa della memoria di Roma. 04/04/26. Romano di Lombardia (Bergamo), Sala della Rocca viscontea, ore 20,45. Daniele Biacchessi presenta il suo film “L’armadio della vergogna”, i libri “Eccidi nazifascisti” e “Orazione civile per la Resistenza”. Organizzazione: Anpi Romano di Lombardia. 03/04/26. Milano, Casa della memoria, ore 21. Daniele Biacchessi presenta la nuova versione del libro “Orazione civile per la Resistenza” edito da Left e destinato agli abbonati della rivista e la proiezione del film omonimo . Organizzazione: Anpi provinciale di Milano, Casa della memoria. 03/04/25. Esce per la rivista Left la nuova edizione del libro “Orazione civile per la Resistenza ” di Daniele Biacchessi, un viaggio di 10 mila chilometri nei luoghi dei partigiani.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21