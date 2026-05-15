Giornalismo sotto attacco in Italia

Tre consiglieri Rai solidarizzano con Giachetti

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Redazione
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Come consiglieri di amministrazione Rai vogliamo esprimere la massima solidarietà all’onorevole Roberto Giachetti, da giorni in sciopero della fame per richiamare l’attenzione sul duplice blocco che da un anno e mezzo grava sul servizio pubblico: la incompleta definizione dell’assetto del suo vertice e il mancato funzionamento della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza. Apprezziamo il suo
impegno affinché non cadano nel vuoto le parole del Presidente Mattarella, che di nuovo un mese fa è tornato a definire “non
accettabile” questa situazione di stallo”. Lo affermano i tre consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Roberto Natale.

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