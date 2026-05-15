Come consiglieri di amministrazione Rai vogliamo esprimere la massima solidarietà all’onorevole Roberto Giachetti, da giorni in sciopero della fame per richiamare l’attenzione sul duplice blocco che da un anno e mezzo grava sul servizio pubblico: la incompleta definizione dell’assetto del suo vertice e il mancato funzionamento della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza. Apprezziamo il suo
impegno affinché non cadano nel vuoto le parole del Presidente Mattarella, che di nuovo un mese fa è tornato a definire “non
accettabile” questa situazione di stallo”. Lo affermano i tre consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Roberto Natale.
Tre consiglieri Rai solidarizzano con Giachetti
Come consiglieri di amministrazione Rai vogliamo esprimere la massima solidarietà all’onorevole Roberto Giachetti, da giorni in sciopero della fame per richiamare l’attenzione sul duplice blocco che da un anno e mezzo grava sul servizio pubblico: la incompleta definizione dell’assetto del suo vertice e il mancato funzionamento della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza. Apprezziamo il suo