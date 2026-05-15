Giornalismo sotto attacco in Italia

La solidarietà non è un crimine

Articoli
Redazione
0 0

«Ma il problema sono anche le associazioni umanitarie che ogni sera portano da mangiare ai profughi, facendo da richiamo»: così il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza in merito all’accoltellamento avvenuto qualche giorno fa in piazza Libertà. Dello stesso avviso l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti: «Fanno da catalizzatore».

Articolo 21 FVG, CRVG FVG e Rete DASI FVG esprimono forte preoccupazione per questa criminalizzazione della solidarietà che proviene dalle massime istituzioni, quelle che dovrebbero gestire l’accoglienza e favorire percorsi di inclusione allo scopo di promuovere la dignità e la sicurezza di tutte le persone, e invitano tutte e tutti — la politica, l’informazione, la società civile — a una riflessione sul linguaggio che abitiamo e quotidianamente usiamo, che ci porta a definire “complici” del degrado le associazioni e i volontari e le volontarie che da anni in piazza Libertà offrono supporto concreto a persone in difficoltà distribuendo cibo, assistenza sanitaria e beni di prima necessità e colmando con il proprio impegno il vuoto lasciato dalle istituzioni.

Colpisce l’uso del termine “complice”, che non è mai neutro. Secondo Treccani deriva dal latino tardo (complex -plĭcis, comp. di con- e di una radice *plek- presente in plectĕre «allacciare» e plicare «piegare»; propr. «coinvolto»), sta ad indicare chi prende parte, attiva o secondaria, con altri nell’esecuzione di un’azione criminosa o moralmente riprovevole e richiama l’idea di un legame nella colpa, di una corresponsabilità, perfino di una connivenza. Usarlo in questo contesto significa spostare il piano della discussione da quello sociale e politico a quello quasi criminale, insinuando che chi offre aiuto ai più fragili stia in qualche modo favorendo l’illegalità. Questa scelta linguistica fotografa e amplifica un clima creato innanzitutto da una politica non accogliente, che da anni preferisce parlare di “sicurezza” invece che di diritti, di “decoro” invece che di dignità, e che finisce per indicare nei poveri e in chi li aiuta un problema da allontanare.
Se alle persone più fragili viene negato uno spazio nella città, se chi tende la mano viene dipinto come “complice”, significa che si è fatta strada una cultura politica che considera la presenza dei vulnerabili qualcosa da nascondere, disperdere, rendere invisibile, respingere. Risuonano così con forza le parole di papa Francesco, che ammoniva: «Il vero male sociale non è tanto la crescita dei problemi, ma la decrescita della cura». Il vero nodo è allora la scelta, profondamente politica, di ridurre la cura, di scoraggiare chi la pratica, di emarginare chi ne ha più bisogno. Una riflessione che oggi, davanti a un dibattito pubblico sempre più inclini alla semplificazione e alla polarizzazione, alla stigmatizzazione e alla disumanizzazione, appare più attuale che mai e richiama la responsabilità di ciascuna e ciascuno di noi — politici, giornalisti, cittadini — all’uso di parole che sappiano restituire verità e dignità alla realtà.

 

Associazione Articolo 21 FVG

CRVG – Conferenza regionale Volontariato e Giustizia FVG

Rete DASI – Diritti, Accoglienza e Solidarietà Internazionale FVG

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

“Torniamo alla Costituzione”. Appello di 140 costituzionalisti sulla legge elettorale. Oltre 6mila firme sul sito di Articolo21. FIRMIAMO TUTTI!

Redazione

Oltre 6mila firme all’appello dei costituzionalisti. Il 18 maggio incontro on line di Articolo21

Redazione

Afghanistan: un paese senza nessun diritto per le donne. La testimonianza da Imbavagliati della giornalista afghana

Redazione

Premio Di Rosa a Sezze, dove la memoria è un valore democratico

Graziella Di Mambro

“Da un anno senza Ali Rashid”. Orvieto, 16 maggio

Redazione

Federica Angeli protagonista di “Libri nel bosco”. Il 16 maggio all’Infernetto (Roma)

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.