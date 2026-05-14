Martedì 9 giugno alla Casa internazionale delle donne (Roma) la FestAssemblea nazionale di Articolo21

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Martedì 9 giugno, alla Casa internazionale delle donne di Roma, dalle ore 18 la FestAssemblea di Articolo 21.

Dalla parte di chi lotta per la libertà, la dignità, la legalità, contro gli oppressori, sempre, comunque, dovunque.

Ci saranno testimonianze da Palestina, Libano, Iran, Siria, Su dan, Ucraina, Bielorussia, Congo…

Elenco prime adesioni (in aggiornamento):

ORGANIZZAZIONI (in ordine alfabetico):



Associazione Amici di Roberto Morrione

Associazione Costituzione e democrazia

Associazione verità e giustizia per Mario Paciolla

Giulio siamo noi

Imbavagliati, Festival giornalismo civile Napoli

Libera contro le mafie

Liceo Tasso (Delegazione studentesse e studenti)

Move on

No bavaglio

ADESIONI INDIVIDUALI (in ordine alfabetico):

Oriano Anastasi

Carlo Bartoli

Roberto Bertoni

Daniele Biacchessi

Paolo Borrometi

Giancarlo Burghi

Francesco Cavalli

Stefano Corradino

Elisabetta Cosci

Antonio Di Bella

Graziella Di Mambro

Tiziana Ferrario

Mara Filippi Morrione

Lidia Galeazzo

Beppe Giulietti

Silvio Giulietti

Angela Iantosca

Désirée Klain

Elisa Marincola

Flavia Marinucci

Rocco Maruotti

Roberto Masi

Stefania Maurizi

Marcello Mecalli

Riccardo Migliosi

Patrizia Migliozzi

Anna Motta

Antonella Napoli

Pino Paciolla

Barbara Paggetti

Renato Parascandolo

Barbara Scaramucci

Paolo Siani

Giulio Vasaturo

Vincenzo Vita

Roberto Zaccaria

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