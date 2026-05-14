Giornalismo sotto attacco in Italia

Martedì 9 giugno alla Casa internazionale delle donne (Roma) la FestAssemblea nazionale di Articolo21

Appuntamenti & Eventi
Redazione
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Martedì 9 giugno, alla Casa internazionale delle donne di Roma, dalle ore 18 la FestAssemblea di Articolo 21.
Dalla parte di chi lotta per la libertà, la dignità, la legalità, contro gli oppressori, sempre, comunque, dovunque.
Ci saranno testimonianze da Palestina, Libano, Iran, Siria, Sudan, Ucraina, Bielorussia, Congo…

Elenco prime adesioni (in aggiornamento):

ORGANIZZAZIONI (in ordine alfabetico):

Associazione Amici di Roberto Morrione
Associazione Costituzione e democrazia
Associazione verità e giustizia per Mario Paciolla
Giulio siamo noi
Imbavagliati, Festival giornalismo civile Napoli
Libera contro le mafie
Liceo Tasso (Delegazione studentesse e studenti)
Move on
No bavaglio

ADESIONI INDIVIDUALI (in ordine alfabetico):
Oriano Anastasi
Carlo Bartoli
Roberto Bertoni
Daniele Biacchessi
Paolo Borrometi
Giancarlo Burghi
Francesco Cavalli
Stefano Corradino
Elisabetta Cosci
Antonio Di Bella
Graziella Di Mambro
Tiziana Ferrario
Mara Filippi Morrione
Lidia Galeazzo
Beppe Giulietti
Silvio Giulietti
Angela Iantosca
Désirée Klain
Elisa Marincola
Flavia Marinucci
Rocco Maruotti
Roberto Masi
Stefania Maurizi
Marcello Mecalli
Riccardo Migliosi
Patrizia Migliozzi
Anna Motta
Antonella Napoli
Pino Paciolla
Barbara Paggetti
Renato Parascandolo
Barbara Scaramucci
Paolo Siani
Giulio Vasaturo
Vincenzo Vita
Roberto Zaccaria

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