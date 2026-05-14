Federica Angeli protagonista di “Libri nel bosco”. Il 16 maggio all’Infernetto (Roma)

Il percorso dell’associazione antimafia #Noi tra cultura e impegno civile prosegue con un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Libri nel bosco”. Sabato 16 maggio, alle 18:30, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), verrà presentato “La notte della ninna nanna”, l’ultimo libro di Federica Angeli, giornalista sotto scorta per le sue inchieste sulla mafia romana.
Si tratta del primo romanzo dell’autrice, liberamente ispirato al feroce delitto di Gemona, un caso di cronaca nera che ha come protagonista un figlio ucciso e fatto a pezzi dalla madre, scritto in una chiave introspettiva che guarda dentro i rapporti tra genitori e figli.
Dialogano con la cronista Rita Mattei, giornalista, e Martina (liceo Peano).
L’ultimo appuntamento della rassegna ci sarà sabato 23 maggio, alle 19, con la presentazione del libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella” di Miguel Gotor, storico.
Prenotazione obbligatoria al numero 065413561 o all’email noiamanodisarmata@gmail.com