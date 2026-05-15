Gli ucraini su Zelensky: “La sua aureola da eroe santo è praticamente scomparsa”

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di Zhanna Zukova (La giornalista ucraina, rifugiata a Napoli, è stata una dei testimoni dell’XI edizione di “Imbavagliati – Festival Internazionale di Giornalismo Civile, che si è svolto a Napoli dall’11 al 13 maggio all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, con prologo il 24 aprile al Museo Plart di Napoli)

A chiedermi di scrivere questo articolo è stata la mia amica e collega Désirée Klain, e le sono grata per avermi dato l’opportunità di parlare dell’Ucraina. I colleghi italiani si interrogano sulla libertà di parola in un Paese in guerra.

E la mia risposta è immediata: in Ucraina giornalisti e attivisti non vengono picchiati, incarcerati, torturati, uccisi o decapitati per aver criticato il potere. L’Ucraina non è la Russia.

Anche se un periodo simile nella storia ucraina è realmente esistito.

Nel 2000 il Paese fu sconvolto dalla notizia del brutale assassinio del noto giornalista e attivista Georgij Gongadze. Era un uomo di principi, un duro critico del presidente Leonid Kučma e del suo entourage.

Il giornalista scomparve improvvisamente e, tre settimane dopo, il suo corpo decapitato e bruciato venne ritrovato in un bosco vicino Kyiv.

All’inizio il crimine fu nascosto, poi si tentò di insabbiarlo. La gente scese in piazza in proteste di massa e solo sotto la pressione della società civile venne avviata un’indagine seria. Gli esecutori materiali furono identificati e, anni dopo, condannati: si trattava di alti funzionari del Ministero dell’Interno. Ma i mandanti non sono mai stati ufficialmente individuati.

Il caso Gongadze divenne il simbolo della lotta per la libertà di parola in Ucraina e un momento chiave della storia del Paese, che successivamente portò alla Rivoluzione Arancione. All’epoca lo scontro politico era tra il candidato filorusso Viktor Janukovyč e il filo-europeo Viktor Juščenko.

La società ucraina aveva già detto la sua nel 2004: non vogliamo vivere come in Russia. In Ucraina non si deve essere uccisi per aver criticato il potere né incarcerati per il dissenso.

Ma torniamo al 2026. Sì, oggi esistono problemi legati alla censura, ma si tratta principalmente di censura militare: le notizie non devono danneggiare l’esercito né favorire il nemico.

Per esempio, informazioni sulle conseguenze degli attacchi massicci e sui luoghi colpiti dai missili russi possono essere pubblicate solo dopo le comunicazioni ufficiali delle autorità militari o delle amministrazioni regionali. Oltre alla censura militare, esistono anche problemi economici.

Prima della guerra su larga scala molti media — siti d’informazione e canali televisivi — appartenevano a politici o imprenditori che li utilizzavano per promuovere sé stessi. Dopo l’invasione totale russa, il business ha drasticamente ridotto le spese e molti canali hanno chiuso.

Nella mia Odessa, per esempio, appena dieci anni fa esistevano circa trenta televisioni locali. Oggi ne sono rimaste soltanto due. Redazioni vere, con giornalisti assunti stabilmente, sono ormai rare. Molti professionisti hanno dovuto cambiare mestiere, altri sono stati mobilitati al fronte.

Allo stesso tempo esiste un altro problema. Dall’inizio dell’invasione su larga scala, tutti i principali canali televisivi ucraini trasmettono nel formato del cosiddetto “telemarathon informativo unificato”. Le diverse redazioni preparano a turno servizi giornalistici e conducono le dirette.

Da un lato, questo sistema è stato creato per garantire alla popolazione informazioni unificate e verificate durante la guerra. Dall’altro, però, rappresenta chiaramente una forma di monopolizzazione dell’informazione televisiva. Naturalmente, all’interno di questo format il presidente ucraino e il suo entourage vengono raccontati quasi esclusivamente in termini positivi.

Ma oltre alla televisione esistono molte altre fonti di informazione: lavorano blogger, diversi canali Telegram e siti di notizie, e per le critiche al potere non si finisce in prigione né si viene perseguitati.

Il deputato del Consiglio comunale di Odessa, attivista e uno dei fondatori del sito “Dumskaya”, Petro Obukhov, ha raccontato che nei primi due o tre anni di guerra nessuno osava criticare il potere e personalmente Zelensky, anche quando ce n’erano le ragioni. La gente non lo avrebbe capito.

Tuttavia, lo scorso anno si è verificato un punto di svolta, quando le autorità hanno attaccato gli organi indipendenti anticorruzione — il NABU e la SAP.

Il 22 luglio 2025 la Verkhovna Rada dell’Ucraina ha approvato il controverso disegno di legge n. 12414, che di fatto eliminava l’indipendenza del National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) e della Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAP), subordinandoli al Procuratore Generale. Il Procuratore Generale è una figura nominata dal presidente.

«È evidente che lo stesso Zelensky fosse coinvolto in questo sfacciato attacco agli organi indipendenti», commenta Petro Obukhov. «Questo ha provocato proteste di massa in tutto il Paese. Alle manifestazioni partecipavano studenti, attivisti e volontari. Anch’io ho preso parte a queste proteste. Il governo è stato costretto a fare marcia indietro. Si è scoperto che tutto questo attacco contro gli organi anticorruzione indipendenti era dovuto al fatto che il NABU stava conducendo indagini contro alcuni degli amici più stretti di Zelensky. Ed è stato proprio da quel momento che la sua aureola di eroe santo è praticamente svanita: agli occhi della gente è diventato un normale politico ucraino».

(Si tratta di un’indagine del National Anti-Corruption Bureau of Ukraine contro Timur Mindich, un imprenditore che i media collegano all’entourage di Volodymyr Zelenskyy e allo studio Kvartal 95.

Secondo il NABU e i media ucraini, l’indagine riguarda presunti schemi di corruzione nel settore energetico, soprattutto attorno alla compagnia statale Energoatom. Gli investigatori sostengono che un gruppo di persone avrebbe ottenuto profitti illeciti attraverso appalti e contratti pubblici)

Questa è dunque la situazione della libertà di parola in Ucraina. Da noi esiste. La linea rossa non verrà mai superata. La società non permetterà al potere di oltrepassarla, perché non può tollerare una dittatura. L’aspirazione degli ucraini alla libertà esiste da secoli. Ed è anche per la libertà di parola e per i valori democratici che l’Ucraina combatte. E non si arrende.

P.S. Secondo i dati dell’Unione Nazionale dei Giornalisti dell’Ucraina, ad aprile 2026 almeno 149 operatori dei media sono morti a causa dell’invasione russa su larga scala. Tra loro, 21 giornalisti sono morti mentre svolgevano il proprio lavoro professionale, 10 come vittime civili, mentre oltre 118 operatori dei media hanno perso la vita difendendo l’Ucraina nelle fila delle Forze Armate ucraine.

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