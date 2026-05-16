Giornalismo sotto attacco in Italia

Ora tutto sarà liquidato con qualche scusa imbarazzata?

Articoli
Giuseppe Giulietti
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Se le stesse parole pronunciate a Porta a Porta fossero state pronunciate a Report la reazione di Telemeloni sarebbe stata implacabile
Non osiamo immaginare le minacce, le multe, gli interventi della destra, lo sdegno a tariffa.
Invece ora tutto sarà liquidato con un buffetto, qualche imbarazzata scusa, poi si ripartirà come prima.
Esattamente come sta accadendo per Garlasco.
Qui tutto è permesso, persino le intercettazioni in diretta, la vita più intima squadernata davanti a milioni di persone, in questo caso, non essendo i protagonisti ricchi e potenti, tutto é consentito.
Quelli che, a giorni alterni, si dichiarano garantisti ora tacciono e spiano dal buco della serratura.
Articolo 21 che denuncia da mesi e mesi l’uso di Garlasco a fini politici, promuoverà una grande iniziativa sul tema, a partire proprio dal rispetto dei più deboli.

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