Ora tutto sarà liquidato con qualche scusa imbarazzata?

0 0

Se le stesse parole pronunciate a Porta a Porta fossero state pronunciate a Report la reazione di Telemeloni sarebbe stata implacabile

Non osiamo immaginare le minacce, le multe, gli interventi della destra, lo sdegno a tariffa.

Invece ora tutto sarà liquidato con un buffetto, qualche imbarazzata scusa, poi si ripartirà come prima.

Esattamente come sta accadendo per Garlasco.

Qui tutto è permesso, persino le intercettazioni in diretta, la vita più intima squadernata davanti a milioni di persone, in questo caso, non essendo i protagonisti ricchi e potenti, tutto é consentito.

Quelli che, a giorni alterni, si dichiarano garantisti ora tacciono e spiano dal buco della serratura.

Articolo 21 che denuncia da mesi e mesi l’uso di Garlasco a fini politici, promuoverà una grande iniziativa sul tema, a partire proprio dal rispetto dei più deboli.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21