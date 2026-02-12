Le ragioni del “No” al Referendum costituzionale sulla giustizia. Zugliano (UD), 24 febbraio e 3 marzo

0 0

Il Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano (UD), unitamente ad Articolo 21 Fvg e a Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie Fvg, ha promosso in queste settimane tre incontri per indagare le ragioni del “No” al Referendum costituzionale sulla giustizia, che ci vedrà alle urne il 22 e 23 marzo pp.vv., e ribadire quanto la riforma non punti realmente all’efficienza dei tribunali, ma metta in discussione l’equilibrio dei poteri e la tenuta stessa della democrazia.

Del primo incontro, tenutosi a fine gennaio con ospiti Beppe Giulietti per Articolo 21, Matteo Carlisi, magistrato del Tribunale di Udine e rappresentante locale dell’ANM, e Giancarlo Buonocore già procuratore presso la Procura della Repubblica di Tolmezzo e Avvocato generale presso la Corte d’Appello di Venezia, abbiamo già dato conto nei giorni scorsi da queste pagine.

il secondo dibattito presso la Sala “Petris” del Centro “Balducci”, in piazza della Chiesa a Zugliano (UD), è previsto per martedì 24 febbraio, alle ore 20.30, con la significativa presenza del fisico e già parlamentare Giovanni Maria Bachelet, presidente del Comitato “Società civile per il ‘No’ al Referendum costituzionale sulla giustizia”, incontro che sarà moderato dai giornalisti Luana de Francisco e Gianpaolo Carbonetto.

Per fornire ulteriori informazioni al fine di una scelta consapevole è previsto un terzo incontro, che si terrà, stesso luogo e orario, martedì 3 marzo: moderati dal giornalista Gianpaolo Carbonetto, interverranno Roberta Sara Paviotti, giudice presso il Tribunale di Udine, e Marco Panzeri, sostituto procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero.

