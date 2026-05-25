Il governo turco oscura l’account X di Mariano Giustino

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L’account X del giornalista Mariano Giustino è stato oscurato dal Governo della Turchia, Paese da cui è corrispondente storico e autorevole per Radio Radicale. A raccontare quanto accaduto è lo stesso Giustino. “Apprendo con sommo stupore e sconcerto la decisione del governo turco di oscurare, in Turchia, il mio account X attraverso il quale veicolo la mia attività di corrispondente per Radio Radicale per la quale da

oltre 16 anni documento e analizzo gli scenari di politica interna ed estera della Turchia, dell’Iran, del Medio Oriente e del Caucaso. – dice il giornalista – Ho sempre condotto la mia incessante attività quotidiana senza alcuna pavida autocensura mettendo in rilievo lo spaventoso arretramento dello stato di diritto in Turchia e ho documentato gli orrori perpetrati dalla Repubblica islamica iraniana contro la popolazione civile”.

(Nella foto l’immagine dell’account oscurato)

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