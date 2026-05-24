Pavia, al Collegio Ghislieri nasce il “Giardino della Ricerca” per Andy Rocchelli

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Domenica 24 maggio, nel 12° anniversario della scomparsa di Andy Rocchelli e Andrej Mironov, il Collegio Ghislieri di Pavia ha ospitato una mattinata di intensa memoria e impegno civile.

L’evento si è aperto nell’Aula Magna con i saluti istituzionali del Rettore Alessandro Maranesi. A seguire, il giornalista Michele Serra ha riflettuto sul valore dell’«esserci»: la presenza sul campo del fotoreporter per raccontare la realtà in presa diretta. L’ex magistrato Gherardo Colombo ha poi evidenziato la necessità di una giustizia oltre la dimensione processuale, che tuteli la dignità umana in linea con la Costituzione. Dopo la presentazione del podcast d’inchiesta di Enrico Rotondi e Agostino Zappia, i lavori in Aula Magna si sono conclusi con i toccanti interventi di Elisa Signori e Rino Rocchelli. I genitori di Andy hanno ribadito l’urgenza di perseguire verità e giustizia sul piano politico e sociale, affinché simili omicidi non rimangano impuniti.

La cerimonia si è chiusa nel cortile con lo svelamento della targa del “Giardino della Ricerca” dedicato ad Andy, un momento commovente che restituisce continuità al suo prezioso lascito.

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