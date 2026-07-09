Giornalismo sotto attacco in Italia

Schlein: “insieme per una Rai indipendente dalla politica e dai partiti”

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Redazione
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“L’articolo 9 promuove la cultura che questo governo ha reso un terreno di caccia per poltrone per  piazzare amici e fedelissimi come hanno fatto sulla Rai e voglio
dare la nostra tutta piena solidarietà e vicinanza ai commissari di vigilanza di tutte le opposizioni che si sono dimessi in massa per dire no a Telemeloni e per chiedere la riforma che faremo insieme Insieme per una Rai indipendente finalmente dalla politica e dai partiti, una Rai di tutti i cittadini”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco della manifestazione del campo largo a Napoli.

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