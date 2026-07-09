Giornalismo sotto attacco in Italia

Il maccartismo dominante ora fa caccia grossa. Il caso di Sigfrido Ranucci

Articoli
Vincenzo Vita
0 0

Da molto tempo Report e Sigfrido Ranucci sono nel mirino. La trasmissione di informazione più gradita del servizio pubblico è un pugno nello stomaco all’Italia della destra e dell’omologazione culturale. Generalmente, accade che i rapaci aspettino il momento in cui la vittima designata ha qualche difficoltà. Come da manuale, arriva la vicenda di Lavitola, implicato in varie storie non commendevoli e condannato. Ci auguriamo che si chiariscano lati oggi oscuri di una storia terribile. Ma è evidente che si intende far passare un grandissimo giornalista coraggioso per colpevole. Se si usasse il metro delle amicizie, non basterebbe un’intera isola per accogliere i reprobi. Tuttavia, qui c’è del marcio ed è partita l’offensiva contro Report. Questa è la contraddizione principale, avrebbe detto Mao Tse-Tung (non si spaventino i moderati, è morto da tempo). Ci aspettiamo di conoscere le cose e vanno rifuggite le chiacchiere improvvisate. Rispettiamo inchieste e magistrati. Il retrogusto amaro, però, è di essere al cospetto di qualcosa che attiene al potere, a quello segreto.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Le indagini riguardano l’attentato sotto la casa del conduttore di Report. Da vittima è ora il colpevole? Hanno invertito i ruoli?

Giuseppe Giulietti

La vita di Sigfrido Ranucci parla chiaro e merita rispetto

Davide Mattiello

Ranucci è sotto scorta da anni. E non certo per minacce di Lavitola

Vittorio Di Trapani

Schlein: “insieme per una Rai indipendente dalla politica e dai partiti”

Redazione

Una pistola in regalo

Riccardo Cucchi

Nel dopo Telemeloni avremo casi di onestà e sincerità come in Ungheria?              

Ottavio Olita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.