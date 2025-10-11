Oggi tutti in marcia per la pace!

0 0

“Ci sarà una partecipazione molto ampia da ogni parte d’Italia. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, istituzioni incluse”. Così Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, ha aperto l’incontro con la stampa finalizzato a fare il punto sul programma dettagliato della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità di domenica 12 ottobre. Accanto a lui, nella sala Pagliacci della Provincia di Perugia, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e Beppe Giulietti, fondatore di Articolo 21.

La giornata inizia a Perugia alle ore 7 con la messa presso la basilica di San Pietro. Alle ore 8 il saluto dei Giovani Costruttori di Pace. Alle ore 8.20 seguiranno quelli di Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia; Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia; Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria; Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia; Simone Gamberini, presidente di Legacoop. Poi “tre messaggi che attestano il nostro impegno a tenere aperto lo sguardo sul mondo intero”, attraverso gli interventi di Snizhana Shaluhin (Ucraina), Monicah Malith (Sud Sudan) e Lam Magok (Libia).

Alle ore 9 la partenza da Perugia (Giardini del Frontone).

A Bastia Umbra, alle ore 10.30, la novità di questa edizione: la Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace che alle 12.30 arriverà a Santa Maria degli Angeli.

Alle ore 13.30 alla Rocca Maggiore di Assisi inizia la manifestazione “Fermate il Genocidio a Gaza!” con numerosi interventi, tra cui quelli di Francesca Albanese, relatrice speciale del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967; Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi e Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi.

Alle ore 15 è previsto l’arrivo della Marcia alla Rocca Maggiore di Assisi.

