L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di Trento: “Ammissibile la petizione per le dimissioni di Sgarbi”

L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di Trento ha deliberato l’ammissibilità della petizione che chiede le dimissioni di Vittorio Sgarbi da presidente del Mart (il Museo d’arte moderna e contemporanea di Rovereto). Riunito per esaminare l’iniziativa popolare che su change.org ha raccolto fino ad oggi 19.888 firme (il data 10 agosto sono state consegnate in Consiglio provinciale 19.385 stampate su 800 fogli e protocollate), l’Ufficio di presidenza ha deciso di assegnarla alla V Commissione permanente del Consiglio provinciale per la trattazione. A seguito delle dichiarazioni di Sgarbi che aveva espresso in un video pubblicato su facebook (poi rimosso) https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/10/coronavirus-vittorio-sgarbi-virus-del-buco-del-co-andate-in-giro-e-non-vi-succedera-niente-scoppia-la-polemica/5731406/, è stata lanciata la petizione che ha come unisco scopo quello di segnalare l’estrema gravità di affermare in piena emergenza sanitaria durante i primi giorni della pandemia, la negazione del coronavirus e l’invito agli italiani a disattendere le norme di precauzione uscendo di casa durante la restrizione deciso dal governo. Per questo motivo sono state chieste le sue dimissioni dalla carica di presidente del Mart. Gli stessi dipendenti del Museo avevano sottoscritto una lettera in cui oltre dissociarsi dalle sue esternazioni chiedevano alla Giunta provinciale di revocare la sua nomina oltre ad una condanna netta espressa anche dalla vice presidente del Mart, Silvio Cattani, e della consigliera del museo Dalia Macii. Il negazionismo di Vittorio Sgarbi è proseguito anche in seguito sia nelle sue dichiarazioni in televisione che durante il convegno che si è tenuto al Senato a Roma (alla presenza di Matteo Salvini e Andrea Bocelli) rifiutandosi di portare la mascherina chirurgica (obbligatoria nei luoghi pubblici al chiuso). La decisione di accogliere la petizione che verrà trattata in audizione è rimbalzata anche sui quotidiani nazionali come il Fatto Quotidiano e segnalata dalla redazione centrale di Roma dell’Ansa.

