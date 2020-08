Solidarietà a Giulietti. Ma dobbiamo dare di più

Esprimere solidarietà a Beppe e a tutte le colleghe ed i colleghi minacciate/i è giusto, doveroso e lo faccio con convinzione e in spirito di amicizia. Ma mi domando se basta, se non possa fare di più e non si possa fare di più. Per esempio sostenere con iniziative pubbliche, pur nel rispetto del distanziamento e con tanto di mascherine, l’esposto e la richiesta di intervento che avete giustamente avanzato al Ministero degli interni. Ormai sia sul web che con le dichiarazioni ed il linguaggio di alcuni politici il livello di guardia si sta raggiungendo. La frequenza con cui i valori fondativi della nostra Costituzione vengono oltraggiati è allarmante e porta a porre alcune domande. Non c’è un vuoto legislativo per quel che riguarda il web che andrebbe colmato? E chi con minacce e la diffusione di false notizie contrasta il diritto garantito dall’articolo 21 e chi svolge propaganda ed attività razziste ad onta dell’eguaglianza senza distinzione di razze, dichiarata dalla Costituzione, non commette reato che andrebbe perseguito a norma di Legge dagli organismi preposti a farlo? Organizzati/e dalla nostra Federazione e guidati dai colleghi e colleghe che vivono sotto scorta, potremmo andare nelle scuole a spiegarlo?