Focus sul giornalismo investigativo alla quarta giornata del Festival di Ronchi dei Legionari

Quarta giornata del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

Venerdì 12 giornalismo investigativo, nuove minacce delle mafie, il terremoto del Friuli, il pensiero di Tiziano Terzani e la comunicazione delle Forze Armate

Nel parco Excelsior di via Roma, a Ronchi dei Legionari, venerdì 12 giugno va in scena la quarta giornata del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie che spazierà dal giornalismo investigativo alle nuove minacce delle mafie con Antonio Ingroia, Mimmo Rubio e Luciana Esposito, passando per il ricordo dei 50 anni del terremoto del Friuli, il pensiero di Tiziano Terzani e la comunicazione delle Forze Armate (tutto il programma su www. festivaldelgiornalismoronchi. it).

Il ricco calendario si apre alle 16 allo Spazio autori con la presentazione del libro Prima pagina di Antonella Fiaschi, presidente dell’Associazione Scrittori FVG; dialoga con l’autrice Cristiano Degano, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Restando allo Spazio autori, alle 17, nell’incontro in collaborazione con Vicino/Lontano Premio Terzani, il biografo e curatore Àlen Loreti propone la riflessione Tiziano Terzani, questa lotta ci riguarda.

Alle 18.15, panel dedicato alla comunicazione delle Forze Armate con Biagio Liotti, capo sezione pubblica informazione Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, Massimo Blasizza, vice capo ufficio stampa della Brigata Alpina Julia, Ebe Pierini, giornalista embedded (al seguito dell’esercito) e ufficiale della riserva selezionata della Marina Militare, e Daniele Mocio, Stato Maggiore Aeronautica Militare, moderati da Andrea Soro, ex-speaker delle Frecce Tricolori.

Alle 19.15, appuntamento con il Premio Morrione per il Giornalismo Investigativo: spazio alle video inchieste Acqua in bocca, con le autrici Marianna Donadio e Dora Farina, e Gioco Sporco di Ilenia Cavaliere e Alessandro Masella, alla presenza di Mara Filippi Morrione, portavoce del Premio; modera la giornalista di Report, Cristiana Mastronicola.

La serata, alle 20.15, si aprirà nel segno di Mafia: testimonianze e nuove forme di minaccia con Antonio Ingroia, ex magistrato, politico e avvocato italiano, e i giornalisti Mimmo Rubio e Luciana Esposito, in dialogo con Pierluigi Granata, giornalista, saggista ed esperto di criminalità organizzata.

Gran finale, alle 21.30, con lo spettacolo Catastrofico terremoto in Friuli. La prima e le altre scosse nel racconto del Messaggero Veneto di e con Valerio Marchi (testi, narrazione), Michela Marchi (letture recitate) e Paolo Forte (commento musicale alla fisarmonica); introduce Paolo Mosaghini, vicedirettore Gruppo Nem con delega al Messaggero Veneto.

Il Festival continua a essere un importante momento di formazione: alcuni appuntamenti daranno diritto all’ottenimento di crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.