Giornalismo sotto attacco in Italia

Quell’intervista a Borsellino che non volevano trasmettere

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato assassinato, ha invitato la Meloni a non strumentalizzare questa data, a ricordare le frequentazioni di una destra che non ha mai esitato ad abbracciare i Berlusconi, i Dell’Utri e non solo.
A questo proposito vogliamo ricordare quel giorno nel quale Sigfrido Ranucci e il grandissimo direttore di Rainews di allora, Roberto Morrione, decise di trasmettere quella ultima clamorosa intervista rilasciata da Paolo Borsellino a due giornalisti francesi.
Il giudice poco, prima di essere ammazzato ricordava proprio i rapporti tra magia, politica, corrotta, affari e finanza.
Quella intervista era stata più volte censurata in Italia.
Morrione e Ranucci, fatte le verifiche, anche a casa Borsellino, decisero di anteporre il diritto ad essere informati ad ogni opportunità ed opportunismo.
La Rai costrinse Rainews a trasmettere a tarda notte, ma ormai il muro era crollato.
La destra chiese dimissioni, licenziamenti, punizioni, scatenando  l’inferno in commissione parlamentare di vigilanza.
Da allora non hanno mai dimenticato e l’odio attuale verso Report e Sigfrido Ranucci data da allora. Altro che Lavitola.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Ucciso e carbonizzato nel salernitano il giornalista Luigi Esposito

Désirée Klain

Il caso Roggero è solo un pretesto per il tiro al bersaglio contro Mattarella

Giuseppe Giulietti

34 anni dopo. Tutti in coro: “Sono stati i mafiosi”

Paolo Borrometi

Via DAmelio. Come ogni anno. Per non dimenticare. Ma anche per non rinunciare a battersi per la verità

Walter Verini

L’antimafia è scegliere la legalità quando nessuno guarda

Fabiana Pacella

Fiumicino cancella Matteotti, ma non ucciderà la sua idea

Alekos Prete
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.