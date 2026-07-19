Quell’intervista a Borsellino che non volevano trasmettere

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Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato assassinato, ha invitato la Meloni a non strumentalizzare questa data, a ricordare le frequentazioni di una destra che non ha mai esitato ad abbracciare i Berlusconi, i Dell’Utri e non solo.

A questo proposito vogliamo ricordare quel giorno nel quale Sigfrido Ranucci e il grandissimo direttore di Rainews di allora, Roberto Morrione, decise di trasmettere quella ultima clamorosa intervista rilasciata da Paolo Borsellino a due giornalisti francesi.

Il giudice poco, prima di essere ammazzato ricordava proprio i rapporti tra magia, politica, corrotta, affari e finanza.

Quella intervista era stata più volte censurata in Italia.

Morrione e Ranucci, fatte le verifiche, anche a casa Borsellino, decisero di anteporre il diritto ad essere informati ad ogni opportunità ed opportunismo.

La Rai costrinse Rainews a trasmettere a tarda notte, ma ormai il muro era crollato.

La destra chiese dimissioni, licenziamenti, punizioni, scatenando l’inferno in commissione parlamentare di vigilanza.

Da allora non hanno mai dimenticato e l’odio attuale verso Report e Sigfrido Ranucci data da allora. Altro che Lavitola.

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