Giornalismo sotto attacco in Italia

Il caso Roggero è solo un pretesto per il tiro al bersaglio contro Mattarella

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Appena qualche giorno fa avevamo scritto che Nordio, per quanto sprovveduto, non avrebbe mai potuto rivendicare il potere di grazia.
A mandarlo allo sbaraglio, ma forse proprio per questo sarà ricompensato, era stata la presidente Meloni.
Naturalmente, come previsto, abbiamo incassato invettive, insulti, minacce.
Dopo qualche ora sono arrivate le conferme, le ha fornite la capa stessa.
Nel mirino, ancora una volta, il presidente Mattarella che, da qui al voto, sarà quotidianamente nel mirino.
La campagna politica e mediatica è già pronta.
Il gioielliere è solo un pretesto.
La destra sa meglio di noi che, filmati alla mano e la loro legge sulla legittima difesa, rendono quasi impossibile la grazia.
Il tiro al bersaglio contro Mattarella riguarda il giudizio di costituzionalità sulla prossima legge elettorale.
Meloni e Nordio sanno che quel testo non può superare il giudizio della Corte e del Quirinale.
Per questo cercano di intimidirlo.
Sarà appena il caso di ricordare che tra poco giorni, il 2 agosto, sarà il triste e tragico anniversario della Strage di Bologna, la sentenza vede insieme fascisti, mafiosi, loggia P2, servizi deviati.
Da Mattarella sono sempre arrivate parole chiare, quelle che non piacciono, tra gli altri, a Meloni, Nordio e non solo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Ucciso e carbonizzato nel salernitano il giornalista Luigi Esposito

Désirée Klain

34 anni dopo. Tutti in coro: “Sono stati i mafiosi”

Paolo Borrometi

Via DAmelio. Come ogni anno. Per non dimenticare. Ma anche per non rinunciare a battersi per la verità

Walter Verini

Quell’intervista a Borsellino che non volevano trasmettere

Giuseppe Giulietti

L’antimafia è scegliere la legalità quando nessuno guarda

Fabiana Pacella

Fiumicino cancella Matteotti, ma non ucciderà la sua idea

Alekos Prete
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.