Giornalismo sotto attacco in Italia

Bologna: un uomo muore ammanettato a faccia in terra. Bufera sugli agenti

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Redazione
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Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto oggi al quartiere Pilastro dopo un intervento della polizia in via Italo Svevo.

Alcuni residenti avevano segnalato l’uomo in stato di agitazione nell’area dei garage del condominio.

Un video mostra due agenti che lo bloccano a terra ammanettandolo mentre grida “Aiuto, basta”: dopo alcuni minuti smette di divincolarsi e non risponde più.

Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti avrebbero fatto uso di spray urticante e fascette prima che l’uomo accusasse un malore, alla presenza anche dei sanitari del 118, intervenuti su richiesta della polizia. La sorella della vittima denuncia: “Lo hanno ammazzato”. Disposta l’autopsia, indagini in corso per chiarire la dinamica.

L’Azienda Usl di Bologna ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per fare piena luce sull’episodio, riguardante in particolare la posizione degli operatori sanitari presenti sul posto, che secondo le testimonianze non sarebbero intervenuti durante le fasi del contenimento dell’uomo.

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