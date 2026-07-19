Giornalismo sotto attacco in Italia

Ucciso e carbonizzato nel salernitano il giornalista Luigi Esposito

Articoli
Désirée Klain
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Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno: le indagini hanno permesso di stabilire che sarebbe lui la vittima, in condizioni non identificabili, in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, nei pressi della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Dopo aver domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere,  completamente carbonizzato, così da non riuscire ad effettuare esami dettagliati sul corpo.

Esposito, era un noto giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica, Tuttosalernitana.com. Laureato in biologia e anche con una seconda laurea in lettere, il reporter, appassionato da sempre di sport, firmava i suoi articoli come Luca Esposito.

Il corpo si trovava tra le sterpaglie bruciate e non era all’inizio identificabile. Non sono stati trovati documenti né altri elementi utili alle indagini. Sarà eseguita l’autopsia per accertare le dinamiche. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che proseguono le indagini sul caso. Gli inquirenti stanno portando avanti gli accertamenti per confermare con assoluta certezza l’identità della vittima e investigando su chi possa aver assassinato il reporter e con quale movente.

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