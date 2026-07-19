Il rapporto dell’UE sullo Stato di diritto sottovaluta gravemente il declino della libertà di stampa

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La relazione della Commissione europea sullo stato di diritto del 2026 , pubblicata il 17 luglio, sottovaluta la gravità degli attacchi alla libertà di stampa e al pluralismo dei media. La Federazione europea dei giornalisti (EFJ) invita il Parlamento europeo , il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni a esaminare criticamente tale relazione. L’EFJ ritiene che i meccanismi dell’UE per contrastare il declino dello stato di diritto siano in gran parte inefficaci, poiché, nonostante quattro anni di raccomandazioni da parte della Commissione europea, la maggior parte degli Stati membri non è riuscita a tradurre le linee guida in azioni concrete.

Il rapporto afferma che “le organizzazioni della società civile e i gruppi professionali che rappresentano giudici, pubblici ministeri, avvocati e giornalisti svolgono un ruolo importante nella promozione e nella salvaguardia dello stato di diritto”. Nonostante questa valutazione, l’organizzazione che rappresenta i giornalisti in Europa, l’EFJ, ritiene che il rapporto del 2026 sottovaluti gravemente le minacce che incombono sull’ecosistema mediatico europeo.

Il rapporto rileva l’entrata in vigore di normative positive nell’UE, come l’ European Media Freedom Act (EMFA) e la direttiva anti-SLAPP , ma dice poco sui ritardi nell’attuazione di tali regolamenti e sulla mancanza di volontà da parte di molti governi.

Secondo il rapporto, “le organizzazioni per la libertà dei media hanno espresso crescenti preoccupazioni sullo stato della libertà di stampa, sebbene la situazione generale nell’UE rimanga sostanzialmente positiva”. L’EFJ contesta fermamente questa visione edulcorata della realtà. Le piattaforme di monitoraggio ( MFRR e Consiglio d’Europa ), così come il recente rapporto ” Media Pluralism Monitor ” e il rapporto del CESE sulle condizioni di lavoro dei giornalisti, confermano che la situazione sta peggiorando seriamente in tutta l’Unione europea.

Il rapporto annuale di monitoraggio del MFRR per il 2025 ha documentato 1.481 violazioni della libertà di stampa che hanno interessato 2.377 giornalisti o entità legate ai media in 36 paesi europei tra gennaio e dicembre 2025;

In un quarto degli Stati presi in esame dal rapporto del Consiglio d’Europa , i giornalisti sono stati spesso aggrediti fisicamente durante le proteste da polizia, attori politici e manifestanti; sulla piattaforma del Consiglio d’Europa , il numero di segnalazioni relative ai 27 Stati membri dell’UE è aumentato di oltre il 17% tra il 2024 e il 2025;

Il rapporto MPM ha evidenziato che solo sei paesi (su 31 analizzati) offrono condizioni favorevoli per un giornalismo libero e indipendente (Lussemburgo, Danimarca, Estonia, Svezia, Finlandia e Irlanda). Nella sezione Raccomandazioni, il rapporto invita l’Unione europea a introdurre “misure vincolanti più rigorose per tutelare le condizioni di lavoro dei giornalisti, compresa l’effettiva applicazione della Direttiva sul salario minimo”.

A dicembre, nella loro prima sentenza in assoluto sulle condizioni di lavoro dei giornalisti in Europa , le tre componenti del CESE – sindacati, datori di lavoro e società civile – hanno unito le forze per chiedere misure concrete contro la preoccupante precarietà dei giornalisti, che rappresenta una seria minaccia per la democrazia.

Per quanto riguarda la sicurezza dei giornalisti, la relazione della Commissione accoglie con favore il fatto che tre paesi (Danimarca, Croazia e Lettonia) abbiano adottato piani d’azione nazionali per una maggiore protezione dei giornalisti e che altri due paesi (Lussemburgo e Portogallo) abbiano preso ulteriori misure per rafforzare i propri piani nazionali. L’EFJ avrebbe preferito che la Commissione avesse criticato gli altri 22 paesi che non hanno ancora intrapreso alcuna azione. La stessa conclusione si può trarre riguardo alla diffusa mancanza di impegno da parte degli Stati membri nel contrastare la sorveglianza dei giornalisti: la relazione si limita a menzionare procedimenti giudiziari (che finora non hanno portato a nulla) in Grecia e in Italia.

I rapporti nazionali sembrano essere ancora più di parte. Ciò vale in particolare per l’Italia (si veda il nostro recente rapporto MFRR sull’Italia ), dove una grave erosione della riservatezza delle fonti giornalistiche – compresi casi di spionaggio ai danni dei giornalisti – viene descritta dal rapporto della Commissione come una situazione “in cui non si sono registrati progressi”. Analogamente, il rapporto sullo Stato di diritto evidenzia presunti progressi in merito all’indipendenza finanziaria dei media pubblici italiani (nonostante il governo ne abbia tagliato i finanziamenti!). Il rapporto della Commissione non fa menzione della cattiva governance della RAI, l’emittente pubblica, che da un anno e mezzo non ha un presidente nel suo consiglio di amministrazione.

“Se la relazione annuale sullo stato di diritto deve diventare una tediosa formalità burocratica, priva di reale capacità di influenzare gli Stati membri, che senso ha?”, si è chiesto Vittorio Di Trapani , presidente del sindacato italiano dei giornalisti FNSI .

«L’impressione generale è quella di un rapporto che tenta di normalizzare una situazione estremamente preoccupante per la democrazia», ha concluso la presidente dell’EFJ, Maja Sever . «Tanto per fare un esempio: è sconvolgente constatare che il rapporto di condanna pubblicato a dicembre dal CESE sulle condizioni di lavoro dei giornalisti nell’Unione europea non venga nemmeno menzionato nel rapporto sullo Stato di diritto!… È quasi una provocazione!».

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