Una bella serata a Roma con Articolo21. Per la Costituzione e contro tutti i bavagli

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In tanti a Roma alla Casa internazionale delle donne, per la FestAssemblea di Articolo 21.

Oltre quattro ore di riflessioni e premiazioni in nome della Costituzione e della libertà di informazione, contro ogni forma di bavaglio.

Le toccanti testimonianze internazionali da Gaza all’Ucraina, quelle sull’Iran, il Congo, il Darfur. Luoghi in cui migliaia di persone continuano a morire, compresi i giornalisti che cercano di raccontare ciò che accade.

E poi tante testimonianze importanti. I giornalisti sotto scorta, le famiglie che chiedono verità e giustizia, Regeni, Paciolla, Rocchelli, Alpi, e le associazioni come quella dei familiari delle vittime della strage di Ustica che contestano giustamente la richiesta di archiviazione (e noi con loro).

E poi l’intervento dei due attivisti dell’Anpi colpiti il 25 aprile con una pistola ad aria compressa mentre manifestavano.

La serata si è conclusa con gli studenti del Liceo Tasso di Roma che ci hanno regalato una bellissima lettura (accompagnata da un pianoforte e un violoncello) dedicata alla Repubblica e la Costituzione, da Gobetti a Gramsci e non solo. E subito dopo abbiamo consegnato la nostra tessera al segretario della associazione magistrati, Rocco Maruotti, e al gruppo di costituzionalisti per la democrazia che, dopo aver affrontato la battaglia referendaria, hanno presentato da noi una documentata memoria sulla incostituzionale delle legge elettorale truffa predisposta dal governo della destra.

E un premio finale a sorpresa al nostro straordinario e infaticabile coordinatore Beppe Giulietti!

Nelle prossime ore pubblicheremo foto e video e altre riflessioni sulla festa. Intanto ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa bella giornata a sostegno della libertà di espressione e del pensiero critico.

P.S. Nello spazio video del sito del sito (nonché sul nostro canal youtube) potete vedere l’integrale che abbiamo trasmesso in diretta. Grazie a Francesco Cavalli!

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