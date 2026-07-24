Giornalismo sotto attacco in Italia

Se anche il Congresso Usa “condanna” Trump

Articoli
Antonio Di Bella
0 0
Con un voto a maggioranza (quindi con il contributo di un gruppo di repubblicani “ pentiti”) il congresso americano ha condannato la guerra di Trump in Iran. Voto analogo è atteso in Senato. Ma Trump non riconosce alcuna autorità al Parlamento. Dopo che la Corte Suprema ha bocciato il suo piano tariffario perché anche in quel caso calpestava l’autorità del parlamento il presidente ha reintrodotto i dazi con l’escamotage di una battaglia contro i prodotti da lavoro nero. E’ una corsa ad ostacoli senza fine. Non solo Trump scavalca ogni norma costituzionale ma ormai getta nel cestino anche i dossier della Cia e dei vertici delle forze armate. Tutti gli hanno spiegato che una vittoria militare totale contro l’Iran è impossibile con bombardamenti per quanto massicci.
Lui insiste per alzare il livello dello scontro su una base squisitamente umorale. Assomiglia sempre di più all’Adolf Hitler dei momenti più bui. Il fuhrer, irritato per i danni degli spitfire nella guerra di Inghilterra, inventò le “vergeltungwaffe”, le armi di rappresaglia, i missili v1 e v2 diretti contro le popolazioni civili britanniche. Trump ordina rappresaglie contro ponti, impianti di desalinizzazione, obiettivi civili. Crimini di guerra non accidentali ma volontari. Novembre si avvicina e con esso anche la sconfitta politica del partito del presidente: certa al congresso, ora  probabile anche al senato. Conseguenza certa un nuovo impeachment e una dura battaglia del tycoon già pronto a non riconoscere la legittimità del voto. Uno dei momenti più bui della storia dell’occidente.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Georgia: giornalista imprigionato per un post satirico

Riccardo Noury

Luigi “Luca” Esposito, l’autopsia rivela la causa della morte: ucciso per asfissia meccanica violenta. Tracce di fuliggine nelle vie aeree

Désirée Klain

Ecco chi sono gli attivisti di Do.Ra.

Paolo Berizzi

«Fraternità in vacanza, non lasciamo soli i poveri e gli anziani». Il numero speciale di “Piazza San Pietro”

Redazione

Propaganda neonazista, la polizia chiude il canale telegram di Do.Ra

Redazione

L’ispezione al liceo Vivona di Roma finisce in Parlamento. Censura del Ministero sul genocidio a Gaza

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.