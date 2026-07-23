Ecco chi sono gli attivisti di Do.Ra.

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Ogni tanto arriva qualche buona notizia. Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, su disposizione della procura di Varese, hanno oscurato il canale Telegram dei neonazisti Do.Ra. (Comunità militante dej Dodici Raggi) di Varese (sotto inchiesta per propaganda nazifascista e tentata ricostituzione del partito fascista).

È lo stesso canale Telegram (1.500 iscritti) attraverso il quale a marzo 2022 i Do.Ra. diffusero le immagini e il video del “processo di piazza” inscenato nei miei confronti ad Azzate mentre in una sala pubblica blindata per notivi di sicurezza stavo presentando il mio libro inchiesta “È gradita la camicia nera”. Quella pagliacciata dei Do.Ra. – ovviamente declinai il surreale invito a un confronto pubblico e a quel punto mi sostituirono con un cartonato che mi raffigurava, coprendomi di insulti – è confluita poi in un processo vero. Un processo che a Varese vede imputato il leader dei Do.Ra. Alessandro Limido.

Spero che dopo la chiusura del canale Telegram arrivi presto anche la messa al bando di questa formazione neonazifascista che da anni oltraggia ogni giorno la Costituzione repubblicana antifascista. Una vergogna italiana.

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