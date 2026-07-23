Giornalismo sotto attacco in Italia

Ecco chi sono gli attivisti di Do.Ra.

Articoli
Paolo Berizzi
0 0

Ogni tanto arriva qualche buona notizia. Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, su disposizione della procura di Varese, hanno oscurato il canale Telegram dei neonazisti Do.Ra. (Comunità militante dej Dodici Raggi) di Varese (sotto inchiesta per propaganda nazifascista e tentata ricostituzione del partito fascista).

È lo stesso canale Telegram (1.500 iscritti) attraverso il quale a marzo 2022 i Do.Ra. diffusero le immagini e il video del “processo di piazza” inscenato nei miei confronti ad Azzate mentre in una sala pubblica blindata per notivi di sicurezza stavo presentando il mio libro inchiesta “È gradita la camicia nera”. Quella pagliacciata dei Do.Ra. – ovviamente declinai il surreale invito a un confronto pubblico e a quel punto mi sostituirono con un cartonato che mi raffigurava, coprendomi di insulti – è confluita poi in un processo vero. Un processo che a Varese vede imputato il leader dei Do.Ra. Alessandro Limido.

Spero che dopo la chiusura del canale Telegram arrivi presto anche la messa al bando di questa formazione neonazifascista che da anni oltraggia ogni giorno la Costituzione repubblicana antifascista. Una vergogna italiana.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Propaganda neonazista, la polizia chiude il canale telegram di Do.Ra

Redazione

L’ispezione al liceo Vivona di Roma finisce in Parlamento. Censura del Ministero sul genocidio a Gaza

Redazione

Bologna, la tensione cresce alla vigilia del 46° anniversario della Strage del 2 agosto

Loris Mazzetti

Chi ha paura delle chat di Delmastro

Walter Verini

Lo scudo penale e lo stato di polizia

Fabio Anselmo

Violenza di Stato, una lunga storia

Franco Astengo
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.