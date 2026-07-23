Chi ha paura delle chat di Delmastro

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Qualche tempo fa Delmastro Delle Vedove, esibendo il suo titanico impegno antimafia, sostenne che la scorta gli era stata assegnata per le minacce della criminalità organizzata. Al netto di bisteccherie e contatti con personaggi coinvolti nella inchiesta Hydra, auspicammo che mettesse a disposizione della magistratura tutte le conversazioni e i contatti con i Caroccia, prestanome del clan Senese. Per un motivo semplice: aiutare le indagini antimafia. Non solo non lo ha fatto, ma la maggioranza ha impedito che questo materiale fosse messo a disposizione. Bell’esempio di impegno antimafia! È un fatto gravissimo. Diciamo a Meloni, Colosimo, a questa destra: tentare di riscrivere la storia italiana cancellandone parti fondamentali; celebrare negli anniversari i martiri e i simboli antimafia e nello stesso tempo indebolire presidi anticriminalità, non collaborare con le Procure che indagano e quindi anche con i magistrati minacciati davvero dalle mafie, come a Milano, può essere definito in un solo modo: ipocrisia.

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