Rai3. Gravissime le parole pronunciate dall’amministratore delegato della Rai. Anche di questo parleremo domani alla FestAssemblea di Articolo21

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Bene ha fatto il consigliere di amministrazione della Rai Natale a denunciare la gravità delle parole pronunciate dall’amministratore delegato della Rai.

Menar vanto per il calo di ascolti della “odiata Rai 3” segna il punto più basso della storia del servizio pubblico.

Senza tanti giri di parole Rossi getta la maschera e svela cosa intendessero per cambio della narrazione.

Autori e programmi storici della Rai sono i nemici da distruggere anche a costo di perdere pubblico.

Parole simili nella stagione degli Agnes, ovviamente il padre della attuale consigliera, avrebbero comportato le dimissioni immediate e l’accompagnamento fuori dal portone di viale Mazzini, a calci nel sedere.

L’indignazione non basta più.

A che ora le opposizioni occuperanno l’aula della vigilanza?

Lavoratrice e lavoratori accetteranno di essere umiliati e offesi?

Le autorità di garanzia batteranno un colpo?

Ritroviamoci tutte e tutti alla festa assemblea di Articolo 21 per decidere come reagire al tentativo di truffa mediatica che dovrà sostenere e accompagnare la prossima legge elettorale truffa.

Con tanti saluti a quanti vanno cercando le strade di una possibile intesa con la destra dei bavagli.

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